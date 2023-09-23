【台灣2024總統大選】侯友宜請假參選至年底　新北市副市長劉和然代理

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新北市府今天 (9/23) 表示，市長侯友宜於今天開始請假至年底，請假期間由副市長劉和然代理。相關請假程序，上午已依照規定報請行政院核備，也會告知新北市議會。

新北市議會定期大會將於26日開預備會議，27日開議並施政報告。市政總質詢為10月24日至11月9日。市長侯友宜請假全心投入總統選舉受外界關注。

市府知情官員下午證實，侯友宜已經於今天起請假，並且請假至今年年底。請假期間由副市長劉和然代理，也會告知新北市議會表示尊重。相關程序已向行政院報備。

市議會秘書長陳王正源說，目前尚未接獲市長侯友宜請假的公文，侯友宜請假期間，施政報告與市政總質詢由代理市長到議會報告。

中央社報導，近侯人士與新北市府高層證實，國民黨總統參選人侯友宜今天起請假投入選戰，預計傍晚將發布請假消息。

據了解，原本侯友宜競選辦公室考量屏東大火釀災事件，打算過幾天後再公布請假事宜，不過經討論還是決定今天就公布。

民進黨總統參選人賴清德為哀悼屏東工廠火災，宣布取消今天(23日) 原定競選行程，9月24日創黨紀念活動也延期舉行。他昨(22日) 曾出席在台北登場的「2030教育AI年會論壇」並致詞 (圖取自賴清德臉書)

屏東工廠大火釀嚴重死傷，鴻海創辦人郭台銘（左）今天(23日) 表示，希望全國民眾能重視此起事件，將焦點放在消防員的勞動處境以及值勤安全上；今晚連署活動暫停，明天(24日) 再恢復，希望為逝者哀悼、為傷者祈福。郭台銘獨立參選2024總統大選，目前已啟動連署，圖為他21日晚間親自走訪新北市永和區樂華夜市及連署站點，感謝群眾支持。中央社

屏東工廠爆炸釀嚴重死傷，也衍生消防員組工會議題。台灣民眾黨總統參選人柯文哲23日晚間出席「2030教育AI年會論壇」前受訪表示，原則上他是持支持態度。中央社

有國民黨立委參選人表示，侯友宜早點請假是好事，因為現在賽道上只有3位總統參選人，侯友宜還卡在新北的起跑點，已不斷反映希望侯友宜早日進入賽道，「小雞真的壓力很大，希望母雞趕快出來到處趴趴走」。

新北市府人事處長林正壹日前在新北市議會備詢時表示，依侯友宜服務年資，每年有30天休假，未用完得保留，前2年都各保留20天，有7天不扣薪事假，今年共有77天假可用。