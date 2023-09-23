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【台灣2024總統大選】侯友宜請假參選至年底　新北市副市長劉和然代理

■民進黨總統參選人賴清德為哀悼屏東工廠火災，宣布取消今天(23日) 原定競選行程，9月24日創黨紀念活動也延期舉行。■鴻海創辦人郭台銘（左）今天(23日) 表示，希望全國民眾能重視此起事件，將焦點放在消防員的勞動處境以及值勤安全上；今晚連署活動暫停，明天(24日) 再恢復。■針對消防員組工會議題。台灣民眾黨總統參選人柯文哲23日晚間受訪表示，原則上他是持支持態度。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 19:17
屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房22日發生大火，國民黨總統參選人侯友宜（後中）23日出席論壇，向殉職消防員與家屬致上最高敬意...

屏東科技產業園區明揚國際科技股份有限公司廠房22日發生大火，國民黨總統參選人侯友宜（後中）23日出席論壇，向殉職消防員與家屬致上最高敬意...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）新北市府今天 (9/23) 表示，市長侯友宜於今天開始請假至年底，請假期間由副市長劉和然代理。相關請假程序，上午已依照規定報請行政院核備，也會告知新北市議會。

新北市議會定期大會將於26日開預備會議，27日開議並施政報告。市政總質詢為10月24日至11月9日。市長侯友宜請假全心投入總統選舉受外界關注。

市府知情官員下午證實，侯友宜已經於今天起請假，並且請假至今年年底。請假期間由副市長劉和然代理，也會告知新北市議會表示尊重。相關程序已向行政院報備。

市議會秘書長陳王正源說，目前尚未接獲市長侯友宜請假的公文，侯友宜請假期間，施政報告與市政總質詢由代理市長到議會報告。

中央社報導，近侯人士與新北市府高層證實，國民黨總統參選人侯友宜今天起請假投入選戰，預計傍晚將發布請假消息。

據了解，原本侯友宜競選辦公室考量屏東大火釀災事件，打算過幾天後再公布請假事宜，不過經討論還是決定今天就公布。

【台灣2024總統大選】侯友宜請假參選至年底　新北市副市長劉和然代理民進黨總統參選人賴清德為哀悼屏東工廠火災，宣布取消今天(23日) 原定競選行程，9月24日創黨紀念活動也延期舉行。他昨(22日) 曾出席在台北登場的「2030教育AI年會論壇」並致詞 (圖取自賴清德臉書)

【台灣2024總統大選】侯友宜請假參選至年底　新北市副市長劉和然代理

屏東工廠大火釀嚴重死傷，鴻海創辦人郭台銘（左）今天(23日) 表示，希望全國民眾能重視此起事件，將焦點放在消防員的勞動處境以及值勤安全上；今晚連署活動暫停，明天(24日) 再恢復，希望為逝者哀悼、為傷者祈福。郭台銘獨立參選2024總統大選，目前已啟動連署，圖為他21日晚間親自走訪新北市永和區樂華夜市及連署站點，感謝群眾支持。中央社

【台灣2024總統大選】侯友宜請假參選至年底　新北市副市長劉和然代理

屏東工廠爆炸釀嚴重死傷，也衍生消防員組工會議題。台灣民眾黨總統參選人柯文哲23日晚間出席「2030教育AI年會論壇」前受訪表示，原則上他是持支持態度。中央社

有國民黨立委參選人表示，侯友宜早點請假是好事，因為現在賽道上只有3位總統參選人，侯友宜還卡在新北的起跑點，已不斷反映希望侯友宜早日進入賽道，「小雞真的壓力很大，希望母雞趕快出來到處趴趴走」。

新北市府人事處長林正壹日前在新北市議會備詢時表示，依侯友宜服務年資，每年有30天休假，未用完得保留，前2年都各保留20天，有7天不扣薪事假，今年共有77天假可用。
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