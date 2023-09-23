中秋國慶度假去！台北喜來登推出住宿與餐飲優惠

迎來2023年最後兩個連續假期，台北喜來登大飯店今起一連三天開賣「假期好趣味」快閃住宿優惠，原價萬元的舒適客房限時禮遇43折起，最低每人每晚2,597元起，再贈自助早餐、水果冰棒以及限量版喜來登小熊，可自由安排9月24日至10月11日彈性入住。館內七大人氣餐廳則於推出團圓美食外帶59折起，粵式片皮鴨、川揚料理、日式壽喜燒、泰式碳烤餐、美國戰斧套餐等各式美食一應俱全，最低2,080元起，取餐日至10月1日於官網inline購物車販售。

上班族的小確幸！台北喜來登9月21日至23日推出「假期好趣味」72小時快閃優惠，每晚5,194元+10%起送Buffet之王十二廚自助早餐，現煮擔仔麵、肉夾饃、台式飯糰等滿足味蕾，必吃推薦現作法式吐司，香甜鬆軟最受旅人喜愛。躺在喜來登之床享受舒心好夢，在三溫暖、健身房、蒸氣烤箱等享受汗水淋漓，還有冰涼香甜的春一枝水果冰棒解暑。專案更贈別緻可愛的限量版喜來登小熊，掛著喜來登專屬標誌名牌，可愛又討人喜歡，做為您旅程最窩心的回憶。

中秋團圓星級大廚幫您煮，台北喜來登精選7款團圓外帶餐，米其林川揚餐廳「請客樓家庭餐」集結招牌砂鍋一品雞與回燒附菜、功夫四小碟、京醬肉絲捲餅、蛋炒水蓮菜、特製炒飯與紅豆煎鍋餅，限時價5,880元，可供4至6人享用。辰園粵菜餐廳推出廣受老饕喜愛的「經典片皮鴨分享餐」，享受片鴨捲餅、脆皮鴨腿、香滑鴨絲粥三吃外，亦有兩款開胃小菜、海皇一品煲、蒜炒西蘭花與芋頭椰汁西米露，限時價3,999元。

「日式團圓分享餐」精選桃山無骨牛小排壽喜燒、花壽司、唐揚雞塊、鹽烤青魽下巴以及鹽烤鯃魚等，每套2,999元。中秋換個口味SUKHOTHAI推「泰饗中秋全家餐」青木瓜鮮蝦沙拉清爽開胃、搭配碳烤香茅牛、碳烤松阪豬、香茅雞翅等，還有辣炒什錦蔬與泰式奶茶，在家也能輕鬆吃烤肉，每套2,990元。比薩屋「義饗中秋全家餐」集合水牛起司柚子沙拉、義式冷肉盤、海鮮龍王湯以及窯烤義式香腸比薩與松露烤全雞享75折。兩人過節則推薦安東廳「美國戰斧雙人套餐」40oz戰斧牛排搭配鮮蝦沙拉、蘑菇濃湯與四款配菜及麵包，限時價3,480元。另外小資族必購的「豪華海陸全家餐」2,080元即可擁有金錢蝦餅、檸檬椒鹽雞、明太子焗龍蝦以及碳烤帶骨牛小排等，為假期更添歡樂食刻。中秋連假團圓外帶美食需於提領日前一天預訂。