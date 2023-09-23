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高燒、又拉又吐！美國俄亥俄州爆發「貓瘟」 貓咪的頭號殺手、致死率極高

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 17:17
美國俄亥俄州爆發貓瘟，正式名稱為貓泛白血球減少症。（圖／pixabay）

美國俄亥俄州爆發貓瘟，正式名稱為貓泛白血球減少症。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國俄亥俄州爆發貓瘟，造成托雷多市一間動物收容所自本週四（9/21）起被迫關閉至少10天；因為這波疫情，伍德縣的一處人道協會也已關閉一個多星期。專家提醒，這種病毒具有高傳染性，若周遭環境沒有做適當清消，病毒可在環境中存活長達數月之久。

這波貓瘟疫情自本月初一隻幼貓驗出貓泛白血球減少症(Feline Panleukopenia; FP)陽性反應後，疫情迅速擴散，托雷多市收容所人員表示，目前大約仍有10 隻貓和幼貓仍在收容所內，並被隔離在不同的區域。另外40 多隻貓則被安置在寄養家庭中。但令工作人員和寄養家庭難過的是，截至目前已有6隻貓遭到安樂死。

該收容所已發布公告希望大眾捐款，以幫助他們度過這艱難的時期，並要求寄養家庭於隔離期間能幫忙收養這些動物。收容所目前已清空所有籠子和貓房，並持續進行清消，避免疫情繼續蔓延下去。

貓泛白血球減少症（feline panleukopenia virus），又稱貓瘟(feline distemper)，為高傳染性及高致命率的疾病，在封閉環境如收容所等環境，很容易爆發嚴重疫情。症狀包括高燒、嘔吐、食慾不振、嗜睡，偶爾還有出血性腹瀉。小貓受病毒影響最嚴重。

由於目前沒有治療感染的抗病毒藥物，僅有支持性治療，但即使接受支持性住院護理，存活率也極低，只有約20%。

該病毒透過尿液、糞便和鼻腔分泌物等體液傳播，因此當另一隻貓接觸受感染的貓液體或接觸過的用品、籠子和食物盤時，便有可能遭到感染。雖然，該病毒非人畜共通疾病，但人類若接觸到體液和受感染的物品時，也會無意中攜帶病毒，並傳染給其他貓隻。

伍德縣人道協會在臉書貼文中表示，貓泛白血球減少症可藉由注射疫苗來預防，呼籲飼主應帶家中貓咪接種「三合一」核心疫苗（FVRCP），雖然疫苗並不能提供百分百的全面保護，但可以增強身體抵抗病毒的能力，特別是幼貓、年輕成年貓和免疫力低下的貓咪。
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