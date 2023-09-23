世界秩序多極化：是邁向平衡？還是錯誤認知與權力遊戲？

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）近來世界多極論蔚為潮流，然而挪威國防研究所中國專家榮英格指出，世界秩序仍是中美兩極當道，多國集團因利益不同易有分歧，而多極論的發酵，是權力遊戲的一部分，也是不樂見冷戰再現的表達。

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）認為，自2008年全球金融危機以來，世界已成為一個「複雜多極化」的體系。近幾個月，包含聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）以及俄國總統普丁（Vladimir Putin）都提出，世界正在走向或很快成為多極競爭，相似的聲音也在商界發酵。

僅中美兩極 其餘遠遠不及

然而挪威駐中國大使館經濟參事榮英格（Jo Inge Bekkevold）在22日於《外交政策》刊登的文章中指出，當今世界接近多極化根本是個神話。

榮英格指出，多極化需要有三個或以上的大國，而如今在經濟規模、軍事實力以及全球影響力足以構成大國的，僅有美國與中國。其他大國尚未出現，也不會很快出現。人口眾多、經濟增長的中等強國與不結盟國家的崛起，並不能使世界多極化。

談及幾個候選國，榮英格分析，儘管印度國防支出世界排名第三，其軍事預算僅為中國的4分之1；日本為世界第三大經濟體，但國內生產總值（GDP）不及中國4分之1；歐盟也不是第三極，成員國利益各自不同，儘管表面團結一致，但並不存在統一的歐洲防務、安全或外交政策。

俄國擁有廣袤土地、大量自然資源及龐大的核武器儲備，也是潛在大國候選國，其影響力從發動烏克蘭戰爭、促使芬蘭、瑞典加入北約可見一斑。然而，俄國的經濟總量比義大利小，軍事預算頂多相當於中國的4分之1，充其量只能扮演中國的配角，而非第三極。

多極論支持者認為「全球南方」（Global South）正在崛起，西方的地位正在縮減。然而，印度、巴西、土耳其、南非與沙烏地阿拉伯等新、舊中等強國的存在，並不能使國際體系多極化，因為這些國家的經濟、軍事與影響力無法自成一極，無力與中美抗衡。

榮英格表示，美國在全球經濟所占比重確實有下降趨勢，但仍保持主導地位。中美國防支出占世界總支出一半，兩國GDP總和相當於33個次大經濟體的總和。

金磚國家擴編 無助多極秩序

今年8月，金磚國家（Brics）峰會宣布邀請阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等6國於2024年1月日正式加入。這被解釋為多極秩序來臨或推進的跡象。

然而榮英格指出，集團成員異質性太高，儘管可能在國際經濟秩序上達成共識，但在其他領域例亦卻大相逕庭，無法發揮大國作用，且容易分崩離析。比方說在安全政策方面，中國與印度意見相左，事實上，北京的崛起正促使新德里更加緊密地與美國保持一致。

相關閱讀：金磚國家睽違13年擴編 6國將於2024年加入

多極論流行三主因

榮英格認為，多極論之所以流行，除了忽視國際關係事實與概念外，還有三大原因。其一，多極化為規範性概念，也是寄望西方主導時代過去、權力正在或應該分散的想法。古特瑞斯認為，多極化是修復多邊主義與實現世界體系平衡的一方式，對多歐洲領導人說，多極化被視為兩極化的首選替代方案。

其二，在經歷三十年的全球化與相對和平後，許多政策制定者、評論者、學者不願接受中美之間激烈、全面並兩極分化的事實。相信多極化是思想層面的迴避，也是不樂見冷戰再現的表達。

其三，談論多極化往往是權力遊戲的一部分。北京與莫斯科將多極化視為削弱美國力量、提升自身地位的方式。北京與莫斯科一起，利用多極化理念奉承全球南方，吸引其加入陣營。整個2023年，多極化一職是中國外交魅力攻勢的核心主題。而普丁在7月的俄非峰會上宣布，與會領導人一致同意推動世界多極化。而正在崛起的中等強國如巴西，往往試圖將自己定位為不結盟國家的領頭羊。

榮英格強調，兩極的數量非常重要，而錯誤的觀念會模糊戰略思維，最終導致錯誤的政策。