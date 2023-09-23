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南台灣屏東明揚科技廠爆炸點疑在高爾夫球生產線　消防車頭全毀、現場如廢墟

■屏東縣消防局秘書鄭建德指出，爆炸點可能是高爾夫球的生產線，那裡有許多可燃性物質。■明揚科技廠負責上晚班的員工說，廠房發生大火氣爆時，正好是早班和晚班交接時刻，晚班員工還沒有進入工廠就發生爆炸，廠房玻璃都被震碎。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 15:00
屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，屏東縣消防局秘書鄭建德23日指出，當時規劃從4面進入火場，第一波11名消防員從第2處進入時就發...
屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生火警，直至23日上午現場仍冒出陣陣濃煙。中央社

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，屏東縣消防局秘書鄭建德23日指出，當時規劃從4面進入火場，第一波11名消防員從第2處進入時就發...

屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司工廠22日傍晚發生火警，直至23日上午現場仍冒出陣陣濃煙。中央社

延伸閱讀: 南台灣屏東科技園區工廠氣爆累計6死　3消防員殉職、仍有4人失聯

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，3消防車受爆炸波及，其中一輛車頭全毀(下圖)。屏東縣消防局秘書鄭建德指出，爆炸點可能是高爾夫球的生產線，那裡有許多可燃性物質。

南台灣屏東明揚科技廠爆炸點疑在高爾夫球生產線　消防車頭全毀、現場如廢墟

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房大火，從空拍畫面可見，鐵皮建築屋頂被炸碎，停在旁邊的消防車受波及，車輛毀損，現場如廢墟一般，景象怵目驚心。（屏東縣政府提供）中央社

南台灣屏東明揚科技廠爆炸點疑在高爾夫球生產線　消防車頭全毀、現場如廢墟

屏東科技產業園區明揚國際科技公司廠房22日發生火警，23日清晨現場仍冒出大量濃煙，大型機具進場清理廠房。中央社

鄭建德今天(23日) 向外界說明，當時消防人員的配置和火場位置。鄭建德說，當時規劃從4面進入，第一波11名消防員從起冒煙處進入，約在10米處，準備疏散員工時就發生爆炸，因此3名罹難的消防弟兄在距離入口不遠處，「大家（消防局）心情都很沉重」。

鄭建德說，爆炸點可能在高爾夫球的生產線區，那裡有許多可燃性物質，包括橡膠、架橋劑、水（油）性塗料等。

從空拍畫面可見，鐵皮建築屋頂被炸翻，停在旁邊的3台消防車受波及，其中一輛車頭全毀，現場如廢墟一般，景象怵目驚心。

工廠作業員: 火警疏散沒多久就聽到爆炸聲

屏東科技園區明揚公司廠房大火已釀6死，中央社引述一名廠房作業員指出，接到通知稱發生火警開始疏散，人才剛到外面，沒多久就聽到爆炸聲。

明揚國際科技公司廠房大火截至今天中午累計6死，包括3名消防員殉職，尚有4人失蹤，包括1名消防員。

背部被碎玻璃刺傷的戴姓作業員接受媒體聯訪時說，一開始接到通知指廠房發生火警，員工們開始疏散到外面，沒多久就聽到爆炸聲，才知道疑似發生氣爆；另有一名員工指出，廠房內疑似先發生氣爆，緊接著鋼架就全部倒下來。

負責上晚班的員工也說，廠房發生大火氣爆時，正好是早班和晚班交接時刻，晚班員工還沒有進入工廠就發生爆炸，廠房玻璃都被震碎，早班還有很多員工都在工廠內，他們只能先待在戶外幫忙救人。

南台灣屏東明揚科技廠爆炸點疑在高爾夫球生產線　消防車頭全毀、現場如廢墟

明揚科技公司22日下午5時許發生火警，火場內部燒得通紅，鐵皮和金屬屋梁因高溫而變形，截至晚間7時20分，已有逾80人送醫。（屏東縣消防局提供）中央社
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