【中秋、國慶限定】烤肉out! TGI FRIDAYS、德州鮮切牛排推牛排豬排買一送一 還有生啤酒挑戰賽

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中秋節一定得烤肉？如果你厭倦了一成不變的過節方式，也許從今年開始可以換個口味，與親朋好友一起品嘗道地美國食物、體驗歡樂用餐氣氛，看準了中秋和國慶的連假商機，TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出多種優惠，還首度與知名啤酒品牌聯合舉辦計時挑戰賽，歡迎民眾前呼朋引伴一起嗨。

生啤酒計時挑戰賽

TGI FRIDAYS全省7間門市、Texas Roadhouse德州鮮切牛排5間分店攜手紅點手工鮮釀啤酒於9月22日至10月8日的每周五六日，及10月9日、10月10日，共11天在店內舉辦「班杰明美式拉格」生啤酒計時挑戰賽，廣邀各方好手一展速飲啤酒的技巧，將緊張刺激的氣氛炒到最高點。

TGI FRIDAYS單店冠軍將獲得「啤酒暢飲券5張」，全台冠軍頒發夢幻「啤酒暢飲券10張」；Texas Roadhouse德州鮮切牛排單店冠軍可享「啤酒兌換券10張」，全台冠軍再加碼「啤酒兌換券50張」。除此之外，參賽者可享優惠價點購500毫升班杰明美式拉格啤酒，即立刻參加挑戰。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排舉辦生啤酒計時挑戰賽。（圖／開展餐飲集團）

中秋連假優惠

9月29至10月1日至TGI FRIDAYS點購霸氣總裁拼盤，即贈送金色陽光小管沙拉乙份；至Texas Roadhouse德州鮮切牛排點購12oz.肋眼牛排，只要加價199元，即可升級為大份量16oz. 肋眼牛排。

雙十連假優惠

雙十連假就要雙倍享受，TGI FRIDAYS在連假前夕就搶先推出「沙朗牛排買一送一」優惠，10月6日到全台TGI FRIDAYS消費就享有原價800元的沙朗牛排優惠；雙十國慶當天則再祭出「半份炭烤豬肋排買一送一」，Texas Roadhouse德州鮮切牛排點購超人氣12oz.肋眼牛排固定搭配奶油玉米，只要1,010元！為原菜單6折超值特惠價，還不把握機會美味開吃。

※未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開喝，酒後請找代駕，安全有保障※

中秋假期連續三日，TGI FRIDAYS點霸氣總裁拼盤，即贈金色陽光小管沙拉乙份。（圖／開展餐飲集團）