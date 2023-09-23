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與大稻埕百年店家再相遇 迪化街「稻埕佰市」特展開幕

By 文化組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 12:26
「稻埕佰市ver.2—大稻程百年好店時空選物展」（圖／台北市文化局）

「稻埕佰市ver.2—大稻程百年好店時空選物展」（圖／台北市文化局）

（台灣英文新聞 / 文化組 綜合報導）台北市文化局昨（22）日在大稻埕百年街屋「埕樂通」推出全新特展「稻埕佰市ver.2—大稻程百年好店時空選物展」，從在地商家中精選出6間各具特色的百年好店，介紹店家背後的故事與特色。

文化局指出，「埕樂通」座落於大稻埕最熱鬧的迪化街區，是大稻埕現存少數仍可貫通前後街道兩端的街屋，見證了大稻埕的繁榮與變化。「埕樂通」透過新的展示，呈現大稻埕產業特色，同時提供休憩節點，讓遊客特地來此感受大稻埕的產業文化。

大稻埕有歷史建築與街區風貌、也有商業貿易活動在此交織成特有的產業聚落文化，從茶業到中藥南北貨、生活用品、美食小吃，經營百年以上的商號或組織就超過30家。隨著時間推進，越來越多店家加入「破百俱樂部」行列，大稻埕新舊並存。

2022年「埕樂通」辦理「稻埕佰市」特展，由大稻埕創意街區發展協會策展，將多家大稻埕百年老店的故事搬進「埕樂通」裡。本次展示店家包含今年剛滿百年的「大春煉皂」和「正玉馨堂香舖」，以及其他超過百年的「王瑞珍茶行」、「小春園滷味」、「柴寮仔鯊魚煙」和「飛馬牌香辛料（濟生商行） 」。

展示內容將呈現百年老店的傳承故事，透過採訪文字和老照片紀錄百年來面臨的挑戰與精進技藝的精神。展區也透過影像紀錄方式呈現百年職人精神，從中藥抓藥技巧到製香、製茶手藝，帶大家一窺百年老店的工作秘辛。

此外，「柴寮仔鯊魚煙」於本展中提供製作鯊魚煙的烹調工具，透過文字與展品感受鯊魚煙的製作過程。王瑞珍茶行也提供了難得一見印有WANG PING LIN（舊時外銷名稱）字樣的嘜頭提供展示，見證當時茶葉外銷的風華。這些展品都是店家首次外借珍藏品，相當難得。

稻埕佰市ver.2—大稻程百年好店時空選物展

地點：埕樂通 （台北市大同區迪化街一段127號）
時間： 2023/09/22-12/24 10:00-18:00（週一休館）
交通：
[捷運] 北門站或大橋頭站（步行約15分鐘）、雙連站（步行約20分鐘）
[公車] （步行5分）
◇民生西寧路口 811、紅33、綠17
◇迪化街 811、紅33
◇民生西路口（大稻埕碼頭） 9、206、255、274、641、669、704、785
◇民生重慶路口 2、215、223、250、255、288、300、30、304重慶線、306、639、641、704、757、785、重慶幹線
◇迪化街口（永樂市場）797、紅25

場館及展覽資訊：臉書粉專「埕樂通
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