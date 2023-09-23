RSV疫情升溫 美國CDC籲孕婦接種輝瑞Abrysvo疫苗

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）繼美國FDA於8月份批准全球首款用於孕婦的呼吸道融合病毒（RSV）疫苗後，美國CDC本週五（9/23）建議孕婦在今年秋冬之前應接種一劑RSV疫苗，以降低肚中寶寶誕生後遭受呼吸道融合病毒感染的風險。

輝瑞的Abrysvo疫苗，為二價的RSV疫苗，於8月21日經美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，FDA）批准用於懷孕32週至36週的孕婦。

根據輝瑞於去年公布的數據，曾針對18國共7400名49歲以下的孕婦進行臨床試驗，受測者在臨盆前3個月接種這款RSV單劑疫苗注射後，抗體可透過母體轉移到胎兒體內，這種機制與流感、破傷風、白喉和百日咳疫苗相同。

孕婦接種後，可有效降低腹中胎兒出生後因感染RSV而住院的機率，嬰兒在出生3個月內的保護力為82%，出生6個月後為70%，不過隨著時間推移，對抗病毒的能力也會下降。至於最常見的副作用則是注射部位疼痛。

根據美國食品藥物管理局（U.S. Food and Drug Administration，CDC）

統計，大多數的嬰兒在出生第一年都會感染呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV)，在美國每年有超過50萬位嬰兒因感染而送進急診室，是讓新生兒住院的主要原因之一；另也造成5萬8千至8萬名5歲以下幼童入院治療。

隨著新冠疫情解封，免疫負債來襲，不僅流感疫情升溫，據CDC最新報告顯示，近來在美國某些地區的RSV疫情有上升趨勢，且比往前出現的更早，因此CDC強烈建議孕婦盡快接種RSV疫苗。

何謂呼吸道融合病毒(RSV)？

呼吸道融合病毒(Respiratory Syncytical Virus, RSV) 早在西元1956年就被發現，是一種藉由飛沫或接觸傳染的呼吸道病毒，也是造成嬰幼兒和老年人嚴重下呼吸道感染的主要原因，其中對嬰幼兒的威脅最為明顯。

潛伏期為 2至8 天，好發於秋季至春夏季，常開始於晚秋，感染過是沒有終身免疫的，有可能一再感染，只是每次感染後症狀越比前一次輕微。

RSV常見症狀：

症狀如同一般感冒，但在2歲以下的寶寶，症狀較明顯，特殊情況可能引發急性細支氣管炎和肺炎，會出現喘鳴、呼吸急促、咳嗽厲害或發燒等症狀，可聽到像是氣喘發 作的咻咻聲，嚴重的病人甚至會伴隨著發紺、肋骨下凹陷、胸骨上凹陷， 鼻翼搧動等症狀。

若嬰幼兒出現高燒不退、呼吸喘、昏睡、暴躁不安或 者食慾不振等緊急狀況，應盡就醫。

RSV為2歲以下孩童下呼吸道感染最常見的病毒，國外統計指出，高達80%的幼童細支氣管炎，及50%的幼兒肺炎，都有合併RSV感染；在小於6個月幼兒病例中，住院率達57%；小於1歲的病童中，住院率高達81%。