全球第二例豬心移植手術完成 搭配新型抗體療法患者復原良好

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國馬里蘭大學醫學院團隊去年完成全球首例豬心移植人體手術，患者術後兩月因感染死亡；團隊今年9月二度挑戰豬心移植人體手術，並採用新型抗體療法搭配傳統的抗排斥藥物，目前患者術恢復良好並處於密切觀察中。

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馬里蘭大學醫學院曾於2022年1月執行全球首例豬心移植人體手術，患者術後數週心臟運作良好，無任何排斥跡象，後突然出現疑似感染症狀，同年3月因多重器官衰竭去世。醫療團隊後來在移植的基因改造豬心上，驗出了豬巨大細胞病毒（porcine cytomegalovirus）死因疑與潛伏病毒有關。

馬里蘭大學今年第二度挑戰基因改造豬心移植人體手術，據22日釋出的官網消息，本次患者為58歲美國海軍退伍軍人福塞特（Lawrence Faucette），他因患有週邊血管疾病（Peripheral vascular disease）及內出血併發症，被認為不適合接受傳統的心臟移植手術，對因心力衰竭而幾乎必死無疑的福塞特來說，移植豬心已是唯一選擇。

福塞特被充分告知異種移植的風險及處於試驗階段的不確定性，並接受精神評估，與醫學倫理學家、社工及醫療團隊成員會面進行討論。

美國食品藥物管理局（FDA）於今年9月15日以新藥臨床試驗（IND）恩慈療法（compassionate use）途徑，緊急核准該項手術。當一種實驗性醫療產品（本例則為基因改造豬心）為危及生命之病患唯一選擇時，就會採取該項審批程序，來挽救病人性命。

聯合治療公司（United Therapeutics Corporation）透過旗下異種移植公司Revivicor，提供基因改造豬隻。移植手術當天，團隊取出豬心，並將其放入XVIVO心臟盒灌注裝置保存。

此外，團隊也使用一種新型抗體療法及傳統的抗排斥藥物對患者進行治療，後者指在抑制免疫系統，防止人體損傷或排斥外來器官。前者為生物技術公司Eledon Pharmaceuticals正在開發的、名為tegoprubart的實驗性抗體，它能阻斷參與免疫系統激活的蛋白質CD154。

福塞特手術完成後，22日已能在病床上坐起來，與親友說笑互動，未來幾週的關鍵恢復期，團隊也會密切注意。

兩起豬心移植手術的執刀醫師格里菲斯（Bartley Griffith）表示，感謝福塞特的勇敢，並願意協助推動在這一領域的知識進展，醫療團隊希望福塞特盡快回家，與家人享受團聚時光。

共同領導該項手術的異種移植專家莫希烏丁（Muhammad M. Mohiuddin）表示，「我們將繼續通過提供FDA所要求的臨床研究重要新數據，為臨床試驗鋪平道路。」

根據聯邦政府數據，目前約有11萬美國正在等待器官移植，每年有6000名患者在獲得移植前死亡。異種移植有可能挽救成千上萬人的性命，但也存在一系列風險，包括將未知的病原體從動物身上傳染給人類，異種器官移植也可能引發危險的免疫反應與排斥反應，引發致命後果。