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台灣每年逾2萬女性「非預期懷孕」備感壓力　醫揭三大NG避孕行為恐影響日後懷孕率

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 10:50
台灣一項針對18至35歲女性的最新避孕認知與行為網路調查發現，常出現3大NG行為。（圖／pixabay）

台灣一項針對18至35歲女性的最新避孕認知與行為網路調查發現，常出現3大NG行為。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）據國健署統計，國內20至35歲未婚女性人工流產年發生率約1.45%，以人口數推估平均每年有2萬3千名女性進行流產處置，可能還有未登錄的黑數難以計算，讓女性遭受身心壓力並留下心理創傷。因此，醫師呼籲女性應遵循「雙重避孕」原則，找回自身的避孕自主權。

欲解決非預期懷孕問題，目前醫界建議最有效的方式是「雙重避孕」，然而，台灣一項針對18至35歲女性的最新避孕認知與行為網路調查發現，常出現3大NG行為，包含以計算安全期、體外射精等高風險方式進行避孕，甚至在體內射精意外發生後，試圖採用水沖洗陰部的方式緊急處理。

  • NG 1：避孕賭孕氣，交給命運來安排？

女性主要使用保險套避孕(86%)，並同時選擇計算安全期(35%)、體外射精(34%)等高風險方式避孕。張芳維提醒，國健署建議之有效避孕方式有：保險套、口服避孕藥、子宮內避孕器、避孕貼片等，雖避孕效果無法達百分之百，仍有一定作用，安全期和體外射精則非建議避孕方法。

  • NG 2：不小心體內射精，還有物理方法可處理？

若不小心發生保險套破洞、體內射精等意外時，雖然有66 %女性會盡速就醫諮詢、64%服用事後避孕藥補救；但調查也發現，平均每５位女性就有１位用水沖洗陰部的錯誤方式緊急處理。

  • NG 3：事後和事前避孕藥都一樣，只差服用時間點不同？

調查指出，高達64%女性選擇服用事後避孕藥補救，卻有過半數人不清楚兩者差異；張芳維提醒，雖然前後藥物成分相似，但事後藥的高劑量荷爾蒙恐引起強烈副作用，長期服用也可能亂經、影響日後懷孕機率。

台灣每年逾2萬女性「非預期懷孕」備感壓力　醫揭三大NG避孕行為恐影響日後懷孕率（圖／台灣婦產身心醫學會）

台灣婦產身心醫學會理事長張芳維醫師表示，雖然目前醫界建議最有效的避孕方式為「雙重避孕」，即為男性全程戴保險套、女性服用常規避孕藥，但根據最新網路調查統計，台灣事前避孕藥使用率僅3成5，與歐美國家相比偏低（德國54.3%、法國50.5%）；女性對於事前避孕藥的常見迷思如擔心服藥會傷害卵巢子宮、水腫、噁心，或出現情緒低落等副作用，恐讓自己失去避孕自主權。

張芳維提醒，因擔心藥物副作用而採用錯誤避孕方式，若非預期懷孕恐招致更大的身心壓力。國外研究顯示，女性在意外懷孕至人工流產前罹患憂鬱症的風險較有生育規劃的女性高出2.5倍；其他研究也顯示，女性因意外懷孕要人工流產前，40至45%的女性會出現焦慮症狀，約20%的女性則有抑鬱症狀。流產後心理痛苦會減輕，但高達約 30% 的女性在一個月後仍會遇到情緒問題。

台灣婦產科醫學會常務理事暨奇美醫院婦產部部長蔡永杰醫師說明，針對過去常見的避孕藥副作用疑慮，現已有使用「天然雌激素」的事前避孕藥能選擇。事前避孕藥依照黃體素種類分為四代，第四代複合式口服避孕藥並不會造成子宮內膜異常增生，停藥後也可恢復排卵。併用的黃體素，也不會增加體重。

再者，因新型雌激素具有選擇性作用機轉，預期可降低乳房不適等症狀。第四代Plus避孕藥則改為使用天然雌激素E4，E4為女性孕期間由胎兒肝臟所分泌，現有技術已能透過植物萃取合成。不僅能保留第四代口服避孕藥的益處，還能降低靜脈栓塞副作用，提升安全性。

台灣每年逾2萬女性「非預期懷孕」備感壓力　醫揭三大NG避孕行為恐影響日後懷孕率

（圖／台灣婦產身心醫學會）
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