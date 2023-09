美參議員梅南德茲無懼2度遭貪汙起訴 尋求2024年4連霸

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合報導)美國民主黨參議院外交委員會主席梅南德茲遭聯邦大陪審團以貪汙、勒索等罪名起訴。這是他第二度因貪汙被起訴,新澤西州長墨菲要求他辭職,然而梅南德茲矢言要尋求參議員「四連霸」。

BBC報導,美國聯邦檢察官指控,新澤西州參議員梅南德茲(Bob Menendez)與其第二任妻子娜汀‧梅南德茲(Nadine Menendez)收受三名商人的賄賂,包括現金、黃金條、住房貸款及一輛豪車,向埃及政府提供敏感情資,以參議員特權保護商人壟斷權。

梅南德茲夫婦分別面臨三項刑事指控,共謀賄賂、共謀誠信服務詐欺(Honest Services Fraud)以及共謀公務權力勒索罪(extortion under color of official right)。起訴是在司法部長達數年調查後提出的,夫婦兩人堅決否認上述指控。

美聯社報導,今年69歲梅南德茲縱橫政壇近50年,他是古巴移民之子,律師出身,曾任新澤西州聯合市(Union city)市長,他因指證聯合市官員貪腐,建立強硬的形象與聲譽,此後陸續擔任州眾議員及參議員,後進入聯邦眾議院。

2006年梅南德茲補缺成為聯邦參議員,他在2006年直接當選,又在2012年及2018年再次當選。自2013年起,他開始擔任頗具影響力的參議院外交委員會主席,2015年因涉嫌貪汙遭司法部起訴曾辭去該職,2017年法官裁定無效審判(mistrial)後他又復職。

本週五,梅南德茲就針對他們夫婦及商業夥伴的貪腐指控進行辯護,他在聲明中指出,「多年來,幕後勢力一再試圖壓制我的聲音,挖掘我的政治墳墓。」表明數年來對指控一貫的蔑視立場。梅南德茲矢言,將與新的系列指控鬥爭,將繼續尋求2024年參議員選舉勝利,並質疑起訴書的真實性。

然而,相較於梅南德茲首次涉入貪腐案時的力挺,新澤西州民主黨建制派此番對其的支持有所削弱。民主黨州長墨菲(Phil Murphy)、民主黨領導的議會領袖及州黨主席皆要求梅南德茲辭職。

墨菲在一份聲明中表示,「...所指控的事實相當嚴重,損害了梅南德茲參議院有效代表本州人民的能力。因此,我要求他立刻辭職。」

然而一些熟知梅南德茲的人指出,梅南德茲富有韌性,並表示他目前不會不戰而退。

梅南德茲與台灣頗有淵源,是「參院台灣連線」共同主席,2022年4月曾與其他5位重量級跨黨派國會議員訪問台灣。