美參議員梅南德茲無懼2度遭貪汙起訴 尋求2024年4連霸

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國民主黨參議院外交委員會主席梅南德茲遭聯邦大陪審團以貪汙、勒索等罪名起訴。這是他第二度因貪汙被起訴，新澤西州長墨菲要求他辭職，然而梅南德茲矢言要尋求參議員「四連霸」。

BBC報導，美國聯邦檢察官指控，新澤西州參議員梅南德茲（Bob Menendez）與其第二任妻子娜汀‧梅南德茲（Nadine Menendez）收受三名商人的賄賂，包括現金、黃金條、住房貸款及一輛豪車，向埃及政府提供敏感情資，以參議員特權保護商人壟斷權。

梅南德茲夫婦分別面臨三項刑事指控，共謀賄賂、共謀誠信服務詐欺（Honest Services Fraud）以及共謀公務權力勒索罪(extortion under color of official right)。起訴是在司法部長達數年調查後提出的，夫婦兩人堅決否認上述指控。

美聯社報導，今年69歲梅南德茲縱橫政壇近50年，他是古巴移民之子，律師出身，曾任新澤西州聯合市（Union city）市長，他因指證聯合市官員貪腐，建立強硬的形象與聲譽，此後陸續擔任州眾議員及參議員，後進入聯邦眾議院。

2006年梅南德茲補缺成為聯邦參議員，他在2006年直接當選，又在2012年及2018年再次當選。自2013年起，他開始擔任頗具影響力的參議院外交委員會主席，2015年因涉嫌貪汙遭司法部起訴曾辭去該職，2017年法官裁定無效審判（mistrial）後他又復職。

本週五，梅南德茲就針對他們夫婦及商業夥伴的貪腐指控進行辯護，他在聲明中指出，「多年來，幕後勢力一再試圖壓制我的聲音，挖掘我的政治墳墓。」表明數年來對指控一貫的蔑視立場。梅南德茲矢言，將與新的系列指控鬥爭，將繼續尋求2024年參議員選舉勝利，並質疑起訴書的真實性。

然而，相較於梅南德茲首次涉入貪腐案時的力挺，新澤西州民主黨建制派此番對其的支持有所削弱。民主黨州長墨菲（Phil Murphy）、民主黨領導的議會領袖及州黨主席皆要求梅南德茲辭職。

墨菲在一份聲明中表示，「...所指控的事實相當嚴重，損害了梅南德茲參議院有效代表本州人民的能力。因此，我要求他立刻辭職。」

然而一些熟知梅南德茲的人指出，梅南德茲富有韌性，並表示他目前不會不戰而退。

梅南德茲與台灣頗有淵源，是「參院台灣連線」共同主席，2022年4月曾與其他5位重量級跨黨派國會議員訪問台灣。