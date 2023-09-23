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氣候變遷啤酒也遭殃 日本Asahi：啤酒恐愈來愈貴、品質愈差

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/23 09:50
大阪朝日啤酒廣告招牌（圖／路透社Alamy）

大阪朝日啤酒廣告招牌（圖／路透社Alamy）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）愛喝啤酒的人，以後可能無法開懷暢飲了。氣候變遷影響作物，日本啤酒大廠朝日集團（Asahi）警告，氣溫升高傷及大麥、啤酒花產量，恐致啤酒短缺。

2021年起掌舵朝日的執行長Atsushi Katsuki在金融時報專訪中表示，該公司研究發現，未來30年，全球暖化會導致大麥產量下跌、啤酒花品質下降。

若全球升溫攝氏4度（聯合國預測最嚴重的情況），到了2050年，法國春季大麥收成將下跌18%、波蘭15%，而攸關啤酒保存與風味的啤酒花，在全球最大產地捷克的產量，也將減少25%。若升溫2度，法國收成跌幅10%、波蘭9%，捷克啤酒花13%。UN預估，全球可能至少會升溫2.6度。

溫度上升會帶動啤酒銷量，但Atsushi Katsuki並無喜色，因未來恐怕想賣都不夠賣。他稱，氣候變遷對大麥價格之衝擊，更勝俄烏戰爭。

旗下有Asahi Super Dry、Peroni Nastro Azzurro、Pilsner Urquell等多個啤酒品牌的朝日集團，已與微軟（Microsoft）與一家農技公司合作監控作物產量及品質。明年1月，Asahi也會在新加坡開設全球採購中心，專責關鍵原料採買，因應可能的供應鏈失衡問題。

根據市場調研公司歐瑞（Euromonitor），2022年，朝日集團全球市佔率3.4%，而啤酒市場龍頭比利時的安海斯-布希英博集團（AB InBev）與荷蘭海尼根（Heineken）市佔率分別為27.6%、13.3%。
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更新時間 : 2023-09-23 10:01 GMT+08:00

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