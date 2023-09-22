【紀念六四黑名單】中國異議人士陳思明在台灣「跳機」　盼獲美加政治庇護

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）連續數年舉牌紀念六四的湖南異議人士陳思明今天在社群平台發布影片指出，目前滯留在台灣桃園國際機場，盼能獲得美國或加拿大的政治庇護，並希望台灣不要將他遣送回中國。他很擔心一旦回中國，會被送往精神病院。

根據陳思明今天上午在社群媒體X (原名推特) 發布的最新影片，目前人正在桃園機場的轉機區。

綜合自由亞洲電台與台灣中央社報導，陳思明表示他是在7月22日逃出中國，曾先到寮國，當時看到中國人權律師盧思位被捕的消息，令他感到相當害怕因此決定轉往泰國，並取得難民身份。

然而在泰國時又時刻擔心隨時會被抓進移民監獄，所以在21日時先買了一張回中國的機票，在抵達桃園機場後拒絕轉機返回中國。

陳思明在報導中表示，在中國沒有人身安全，不履行法律程序、隨意傳喚、任意拘留。

另根據影片，陳思明表示希望能得到美國或加拿大的政治庇護，並且希望台灣政府不要將他遣送回中國。

陳思明是湖南株洲的異議人士，每年六四都會舉牌悼念，不但是官方的黑名單，更多次被捕。

陳思明曾在今年5月26日時在X (原名推特) 發文表示，「今年六四臨近，國保將從明天開始日夜陪伴他渡過這個敏感期」。他在2017、2018、2020、2021年4次舉牌紀念六四，4次被拘留；2019、2020和2022年六四期間3次被「旅遊」。今年只能以回顧自己這幾年紀念六四的經歷，來紀念這個哀傷的日子了。

陳思明發文隔天，海外民間組織「人道中國」理事王劍虹推文指出，陳思明因為不配合刪除推文，被威脅將判刑。隨後傳出遭帶走做筆錄，並被關進430拘留所。

下圖為陳思明轉發王劍虹5/26關於六四的推文，擷取自社群媒體X (原名推特)。