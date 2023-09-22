【中秋限定】台北商圈嘉年華推16款新品 波羅蝦餅、酒心思康、鐵觀音雞蛋糕

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）還在苦惱中秋連假該去哪玩嗎？臺北市商業處將在花博公園長廊廣場舉行「2023商圈嘉年華-台北時光自由行」市集活動，網羅27處商圈、75攤特色店家，限時限量推出各種經典好物及潮流美食小點。

除了中秋選品，商圈嘉年華活動現場還有更多商圈好物、完成指定任務/消費滿額摸好禮，獎項總價值超過300萬元的現金抵用券、多項商圈好禮及優惠通通帶回家。還可參與後續大獎抽獎，包含「台北溫泉季-水美溫泉會館雅緻雙人房+日本道後撞神轎祈福盛典」、iPhone14及PS5遊戲機等多達10項3C、商圈旅遊大獎。

京都御守燒 - 點心麵御守燒

京都御守燒一改香甜軟綿的口感，在外皮上鋪滿點心麵，熟悉的爽脆感配上御守燒的綿密滑順，綿中帶脆，以最衝突的口感，增添御守燒的豐富層次，每日限量10份。

喵仔間Niau-á-King & Trueway - 酒心司康

喵仔間獨創將調酒以滴管的形式加入司康，一口咬下，內餡酒心流淌而出，甜中帶苦、絲滑綿密，可同時品嘗甜點又享受微醺氛圍。喵仔間總共推出6種酒心司康，專屬給大人間的浪漫，細細品嚐一口成熟的滋味。

一肥仔商行 - 開運五行豆腐蛋糕

一肥仔創新推出開運五行豆腐蛋糕，將五行的顏色加入蛋糕，繽紛色彩及綿而不膩的口感。

Cristina Candle - 復古唱片機＆懷舊音響造型香氛蠟燭

Cristina Candle帶你重溫經典復古的那些年，以黑膠唱片機和懷舊音響作為造型製成的擬真香氛蠟燭，看一眼回憶湧上心頭。

Cristina Candle - 月亮燈罩蠟燭 小夜燈

Cristina Candl精美逼真的月亮造型，恰到好處的光亮，再搭配上一抹淡淡的幽香，恍惚間，彷彿漫遊於夜空中與星月同眠。

21工房 - 圓仔冰麵+奶茶調酒

以純天然發酵麵粉、手工酵素麵而名聞遐邇的21工房，將自產自銷的21工房太陽酵素冷麵，搭配上湯圓、仙草凍和紅豆，玩轉出一款全新的圓仔冰麵！甜點正餐兩相宜，再佐以一杯奶茶酒，是螞蟻人的心頭好。配合環保活動，自備餐具折20元。

SNOWAVE浪花捲 - 星球自由行的兔兔

浪花捲獨家推出星球自由行的兔兔，由奶凍果凍製成的可愛兔兔，自由自在的在球形容器裡跳。只賣9/29-9/30，一日限量20顆。

SNOWAVE浪花捲 - 大菠蘿月亮蝦餅

浪花捲推出特色中秋新品，比臉大菠蘿月亮蝦餅，台式泰式美式大融合，蹦出中秋最精采的風味

2#1show 客製化電腦刺繡 - 時光自由行卡夾

2#1show以經典牛仔布料製成卡夾，票套後方還可放上個人專屬刺繡。

SOLA日式棉花糖 - 籤意綿綿隨行杯

甜點界的天花板SOLA棉花糖，除了以杯裝的方式，享受綿密細緻的優雅外，此次還推出了可愛的棉花抽抽樂及獨家百香果口味。

草山包子 - 悲歡離合蘋果包

包子界玩轉造型的創作大師「草山包子」，此次也額外為包子賦予了寓意。內餡有別於一般的的蘋果肉桂，核桃的出現和尾韻一抹淺淺的辣味，都令包子增添了層次和色彩，來一口包子的酸甜苦辣，告別人生的悲歡離合。

香飲子XYZ -「茶麵道」和風蕎麥凍綠茶冷麵、川辣香飲凍烏龍奶麵

樂於創造的飲料界魔術師香飲子XYZ，全新推出茶與麵的全新結合，將涼麵與飲料相結合，讓你意想不到的味覺碰撞。

Cristina Candle X 卍普賢佛教文物 - 回憶蠟燭~童年夢翔

卍普賢佛教文物與Cristina Candle 合作推出『回憶蠟燭~童年夢翔』，經典的艾草香味和代表童年經典的飛機餅乾，將經典元素都融入於造型蠟燭。

金山芋圓王 x 索菲烤布蕾 - 芋見你布蕾

甜點界金山芋圓王、索菲烤布蕾強強聯手。本次獨家推出隱藏版，將芋圓與布蕾一同撒糖火烤，中西式甜點的碰撞，獨特滋味意想不到，甜點控不容錯過。

阿義師的大茶壺茶餐廳 x 爵林堅果坊 – 鐵觀音貢糖雞蛋糕

傳承基石-阿義師的大茶壺茶餐廳，和同樣延續經典-爵林堅果坊，讓童年零嘴貢糖與雞蛋糕撞出新滋味，貢糖碎完美融入雞蛋糕內餡，再淋上鐵觀音醬。

【2023商圈嘉年華 - 台北時光自由行】

日期｜9/29-10/1

時間｜11:00-18:00

地點｜圓山花博長廊廣場 （臺北市中山區玉門街1號）

有興趣的民眾可至「商圈嘉年華-台北時光自由行」或「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團查詢。



2023商圈嘉年華 - 台北時光自由行活動商品（圖／商業處）