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2023環球廚神國際挑戰賽　新北技職生獲雙金牌　誕生最年輕廚神

By 台灣英文新聞
2023/09/22 17:31
楊竣伍選手感謝師傅長時間耐心等待與指導。（照片來源：新北市教育局提供）

楊竣伍選手感謝師傅長時間耐心等待與指導。（照片來源：新北市教育局提供）

「環球廚神．國際挑戰賽2023」總決賽於9月7日中國廣東省東莞市落幕，莊敬工家餐飲管理科楊竣伍選手，代表臺灣拿下廚神金獎及最佳演繹獎兩大獎項，是該賽事最年輕的廚神。該次賽事有來自世界各地廚藝大師和各區金牌選手們，彙聚中國、美國、挪威、荷蘭、越南、菲律賓、新加坡及泰國等多個國家的國際星級評審、50位菁英廚師一同競逐「世界總冠軍」。

教育局表示，重視每個孩子的適性發展，培育技職頂尖人才，是新北市的教育使命!長期且持續努力推動技職教育，並向下扎根至國中階段，鼓勵師生踴躍參與各項競賽，不斷挑戰自我、締造佳績，成為頂尖人才，為國爭光，讓世界看見臺灣。

環球廚神．國際挑戰賽，分為「學生組」、「專業廚師組」及「名人明星名廚世界挑戰賽」， 7月25日台北站初賽題目融入綠色廚藝理念，以在地有機、天然、無污染的優質食材，於50分鐘內烹調出美味健康、可持續發展的菜餚，並由星級評審團選出優勝者，莊敬工家餐飲管理科楊竣伍代表臺灣挑戰總決賽，競逐新一代環球廚神。

年僅17歲的楊竣伍為臺灣唯一以高中生身分參賽挑戰的選手，提到這一路培訓到比賽的歷程真的非常辛苦，甚至想過要放棄!真的非常感謝張政師傅從未放棄他，不論是在廚房練習、超市購買，都長時間耐心等待與指導！更謝謝父母親的鼓勵與支持，父親曾經說過行行出狀元，出色成功就是明星！堅持這個理念到最後，才能有今天的成績，代表臺灣展現新北技職的驕傲。

金牌選手楊竣伍的爸爸孟飛，在臺灣是家喻戶曉的知名藝人，主演「神鵰俠侶」的第一代男主角，聽到消息的當下喜極而泣、不敢置信且興奮地表示，我家的戰神楊竣伍過關斬將，一舉拿下國際學生個人最高榮耀的金牌獎！希望能將這份榮耀與喜悅分享給大家，更期許孩子珍惜此次榮耀，繼續增進技能，為國爭光。

指導老師張政表示這次比賽中真的很不容易，很為楊竣伍選手感到驕傲!回想指導在校練習時，要求50分鐘內完成5款蛋料理及醬汁的任務，從一開始練習超時18分鐘，到比賽前一天仍然超時5分鐘，真的是很艱難的挑戰!而比賽當日，楊竣伍選手不僅突破壓力跟個人技能展現，在五十分鐘完成比賽作品，也交出了漂亮的成績，很為他喝采。

新北市以4年8億經費翻倍投資技職教育，以適性發展核心理念及「適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」等6大面向，其中特別鼓勵技職學生參加國際競賽，包含2024法國里昂國際技能競賽共有7位正取國手及5位備取國手、亞洲盃技能競賽亦有3位青少年國手，期待用專業讓世界看到臺灣，成為世界級頂尖人才。

2023環球廚神國際挑戰賽　新北技職生獲雙金牌　誕生最年輕廚神

莊敬工家學生參與比賽為最年輕選手。（照片來源：新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-09-22 20:05 GMT+08:00

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