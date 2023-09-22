2023環球廚神國際挑戰賽　新北技職生獲雙金牌　誕生最年輕廚神

「環球廚神．國際挑戰賽2023」總決賽於9月7日 中國廣東省東莞市落幕，莊敬工家餐飲管理科楊竣伍選手， 代表臺灣拿下廚神金獎及最佳演繹獎兩大獎項， 是該賽事最年輕的廚神。該次賽事有來自世界各地廚藝大師和各區金 牌選手們，彙聚中國、美國、挪威、荷蘭、越南、菲律賓、 新加坡及泰國等多個國家的國際星級評審、50位菁英廚師一同競逐 「世界總冠軍」。

教育局表示，重視每個孩子的適性發展，培育技職頂尖人才， 是新北市的教育使命!長期且持續努力推動技職教育， 並向下扎根至國中階段，鼓勵師生踴躍參與各項競賽， 不斷挑戰自我、締造佳績，成為頂尖人才，為國爭光， 讓世界看見臺灣。

環球廚神．國際挑戰賽，分為「學生組」、「專業廚師組」及「 名人明星名廚世界挑戰賽」， 7月25日台北站初賽題目融入綠色廚藝理念，以在地有機、天然、 無污染的優質食材，於50分鐘內烹調出美味健康、 可持續發展的菜餚，並由星級評審團選出優勝者，莊敬工家餐飲管理 科楊竣伍代表臺灣挑戰總決賽，競逐新一代環球廚神。

年僅17歲的楊竣伍為臺灣唯一以高中生身分參賽挑戰的選手， 提到這一路培訓到比賽的歷程真的非常辛苦，甚至想過要放棄!真的 非常感謝張政師傅從未放棄他，不論是在廚房練習、超市購買， 都長時間耐心等待與指導！更謝謝父母親的鼓勵與支持， 父親曾經說過行行出狀元，出色成功就是明星！堅持這個理念到最後 ，才能有今天的成績，代表臺灣展現新北技職的驕傲。

金牌選手楊竣伍的爸爸孟飛，在臺灣是家喻戶曉的知名藝人， 主演「神鵰俠侶」的第一代男主角，聽到消息的當下喜極而泣、 不敢置信且興奮地表示，我家的戰神楊竣伍過關斬將， 一舉拿下國際學生個人最高榮耀的金牌獎！ 希望能將這份榮耀與喜悅分享給大家，更期許孩子珍惜此次榮耀， 繼續增進技能，為國爭光。

指導老師張政表示這次比賽中真的很不容易， 很為楊竣伍選手感到驕傲!回想指導在校練習時，要求50分鐘內完 成5款蛋料理及醬汁的任務，從一開始練習超時18分鐘， 到比賽前一天仍然超時5分鐘，真的是很艱難的挑戰!而比賽當日， 楊竣伍選手不僅突破壓力跟個人技能展現， 在五十分鐘完成比賽作品，也交出了漂亮的成績，很為他喝采。

新北市以4年8億經費翻倍投資技職教育，以適性發展核心理念及「 適性扎根、產學跨域、數位科技、自發創新、人文美感、國際專業」 等6大面向，其中特別鼓勵技職學生參加國際競賽，包含2024法 國里昂國際技能競賽共有7位正取國手及5位備取國手、 亞洲盃技能競賽亦有3位青少年國手，期待用專業讓世界看到臺灣， 成為世界級頂尖人才。

莊敬工家學生參與比賽為最年輕選手。（照片來源：新北市教育局提供）