暢遊東北角漁村秘境　體驗馬崗極東漁村文化

臺灣本島地理極東的馬崗漁港位於新北市貢寮區福連里 ，此處除了有壯麗的山海景緻，還蘊含豐富的漁業文化、 海洋生態與人文歷史。新北市漁業處歡迎大家與在地發展協會及工作 室預約導覽項目，讓在地人帶領大家一起走入漁港親近海洋，欣賞馬 崗漁港地景，認識漁村文化及吸收漁業知識！

台灣極東海角樂園－馬崗潮間帶

馬崗漁港外是一望無際的太平洋， 兩側是由海崖崩解而形成的海蝕平台。 平台內錯落著被海浪侵蝕大小不一的潮池，每當退潮時， 有些生物來不及逃離，就會躲避在這些潮池內， 因此也成為海洋教育的最佳場域。潮池裡可以發現許多潮間帶生物， 例如小魚苗、海葵、蜑螺、鐘螺、珠螺、海兔、寄居蟹和螃蟹等等。 在潮池的石塊下，還可以看到小杉苔、珊瑚藻、海鞘和藤壺等植物。 春天時，海蝕平台上長滿了翠綠的石蓴和藻類；夏天時，綠藻較少， 行走容易，適合抓魚蟹、貝殼等小動物；秋冬時， 則可以欣賞到壯觀的浪花和夕陽。

傳統漁業職人精神－馬崗海女文化

馬崗的海女們從小就跟隨父母或長輩學習採集技巧， 在潮間帶礁岩間爬上爬下（臺語音同「站山」）， 在沒有任何潛水裝備下，靠著深吸一口氣直潛下海（臺語音同「 藏水」），一直重複這樣的動作，直到收穫滿意為止。 每年四季順應自然的產物從事採集工作，春天是採石花菜的季節， 夏天是採海膽和石蚵的季節，秋天是採紫菜和珊瑚草的季節， 冬天則是休息和製作海菜產品的季節。 雖然隨著產業經濟模式變遷海女採集工作逐漸凋零， 但資深海女的生活經驗與故事，可以使民眾了解海洋環境變遷， 思索維護生態環境的重要性。

新北市漁業處表示，新北市擁有眾多美麗的漁港秘境，近年推動「 嗨漁港」計畫，依照漁港不同的特性，進行不同的轉型、 改造及精進，並打造農業健康市，結合在地業者和團體， 辦理漁港多元觀光體驗活動。在與海洋委員會的合作下， 本市持續推動漁港發展觀光休憩活動及海洋教育行動， 歡迎民眾前來馬崗漁港及鄰近的漁村走走， 這裡除了有豐富潮間帶生態、海女文化還有百年石頭屋、 北臺灣唯一的捕飛魚船隊。民眾親身到訪前，歡迎與新北市三貂角文 化發展協會、新北市貢寮區卯澳社區發展協會、 貢寮區福連里里長辦公室及曙旅文化工作室了解並預約各式導覽項目 ，讓在地人帶領大家一起走入漁港親近海洋，一同欣賞馬崗漁港地景 ，認識漁村文化，並汲取漁業知識。

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供