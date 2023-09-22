中華電信今開賣iPhone 15全系列新機

中華電信今(22)日於台北東區服務中心舉辦iPhone 15新機首賣會，宣布上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣iPhone 15全系列新機及Apple Watch指定機型。首賣會前88名排隊果粉享3,600元購機優惠券，於開賣前全數發放買氣十足。中華電信董事長郭水義現場加碼抽出iPhone 15 Pro Max 512G原色鈦金屬(價值51,900元)、iPhone 15 Pro 256G藍色鈦金屬(價值40,400元)共2支，讓現場氣氛high到最高點；同時宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動(價值110萬元)，宣布達150萬元的加碼優惠。
中華電信董事長郭水義表示：「中華電信開賣iPhone至今16年，深獲全台最多果迷信賴，不僅是全台領先銷售『iPhone for Life』新機方案的電信業者，此次於首賣會現場大秀『全息投影、懸浮展機』，結合科技化的新機亮相模式，帶來嶄新體驗。秉持以客戶為中心的理念，中華電信將持續提供最多元的購機優惠方案、最完整的Apple銷售產品線，相信iPhone 15全機型搭配中華電信NO.1的5G涵蓋與網速，定能讓客戶享受最佳體驗，『為精采而升』再創佳績！」
申辦月繳1,399元以上，享購機優惠及可參加百萬Hami Point 送果粉抽獎活動
中華電信同步宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1,399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元！Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品，購機再用點數換周邊最絕配。
中華電信提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，現申辦精采5G月繳1,399元(36個月)，搭配「舊機換新機」方案註、舊機回收價加碼折2,000元、VIP最高折5,000元等優惠，iPhone 15 Pro (128GB)，0元入手；搭配上述資費，並贈Apple購物金5,000元、HiNet寬頻客戶購機再折千元、將來銀行新戶購機折千元等好康。綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享千元抵扣、另再贈Hami Video運動館5天體驗。持中國信託信用卡享最高30期0利率、中華電信聯名卡與All Me卡卡友消費滿額再送Hami Point及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率。更多資費與優惠詳參iphone-eshop.cdn.hinet.net/index.html
為讓果粉每年可輕鬆入手iPhone 新機，中華電信更領先全台銷售「iPhone for Life」新機方案，搭配精采5G指定方案及AppleCare Service行動裝置保險服務，消費者無須信用卡即能以分期月繳方式，年年體驗最新款iPhone並享有優先取機的尊榮待遇，輕鬆舊機回收換新機，以實質優惠號召大家一起愛地球，攜手顧永續。方案詳情請見：https://cht.tw/x/26ean
照片來源：中華電信提供