中華電信今開賣iPhone 15全系列新機

中華電信今(22)日於台北東區服務中心舉辦iPhone 15新機首賣會， 宣布上午8點起於全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市 正式開賣iPhone 15全系列新機及Apple Watch指定機型。首賣會前88名排隊果粉享3, 600元購機優惠券，於開賣前全數發放買氣十足。中華電信董事長 郭水義現場加碼抽出iPhone 15 Pro Max 512G原色鈦金屬(價值51,900元)、iPhone 15 Pro 256G藍色鈦金屬(價值40,400元)共2支， 讓現場氣氛high到最高點；同時宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動(價值110萬元)， 宣布達150萬元的加碼優惠。

中華電信董事長郭水義表示：「 中華電信開賣iPhone至今16年，深獲全台最多果迷信賴， 不僅是全台領先銷售『iPhone for Life』新機方案的電信業者，此次於首賣會現場大秀『 全息投影、懸浮展機』，結合科技化的新機亮相模式， 帶來嶄新體驗。秉持以客戶為中心的理念， 中華電信將持續提供最多元的購機優惠方案、 最完整的Apple銷售產品線，相信iPhone 15全機型搭配中華電信NO.1的5G涵蓋與網速， 定能讓客戶享受最佳體驗，『為精采而升』再創佳績！」

申辦月繳1,399元以上，享購機優惠及可參加百萬Hami Point 送果粉抽獎活動

中華電信同步宣布「iPhone 15全系列新機百萬Hami Point 送果粉」抽獎活動開跑，總計2階段。 凡於2023年11月30日前申辦「精采5G購機方案」月繳1, 399元(含)以上，有機會抽16,788點Hami Point(20名)、13,990點Hami Point(30名)與6,995點Hami Point(50名)等共100個獎項、總價值達110萬元！ Hami Point 1點即1元，除可折抵電信費，亦可於「Hami Go」iPhone好禮專區自由兌換Apple Watch、AirPods Pro、原廠行動電源等商品，購機再用點數換周邊最絕配。

中華電信提供iPhone 15系列新機最多元的資費優惠，現申辦精采5G月繳1, 399元(36個月)，搭配「舊機換新機」方案註、 舊機回收價加碼折2,000元、VIP最高折5, 000元等優惠，iPhone 15 Pro (128GB)，0元入手；搭配上述資費， 並贈Apple購物金5,000元、 HiNet寬頻客戶購機再折千元、 將來銀行新戶購機折千元等好康。綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享千元抵扣、 另再贈Hami Video運動館5天體驗。 持中國信託信用卡享最高30期0利率、中華電信聯名卡與All Me卡卡友消費滿額再送Hami Point及21家銀行信用卡刷卡24分期0利率。 更多資費與優惠詳參iphone-eshop.cdn. hinet.net/index.html

為讓果粉每年可輕鬆入手iPhone 新機，中華電信更領先全台銷售「iPhone for Life」新機方案，搭配精采5G指定方案及AppleCare Service行動裝置保險服務， 消費者無須信用卡即能以分期月繳方式， 年年體驗最新款iPhone並享有優先取機的尊榮待遇， 輕鬆舊機回收換新機，以實質優惠號召大家一起愛地球， 攜手顧永續。方案詳情請見：https://cht.tw/x/ 26ean

照片來源：中華電信提供