Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

臺灣企銀獲利創歷年同期新高　晴天存糧強化風險控管

By 台灣英文新聞
2023/09/22 17:22

臺灣企銀發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀，獲利表現亮眼，累計今(2023)年前8月提存前的稅前盈餘109.27億元，在提列各項提存18.29億元後，合併累計自結稅前盈餘為90.98億元，合併累計自結稅後純益76.87億元，合併每股稅後盈餘0.96元，數據表現皆創下歷年同期新高。

該行今年1月至5月考量為強化資本適足率以提升對中小企業放款量能，在資產品質可控範圍內減少備抵呆帳之提列，惟為持續強化資產品質，自6月起回復正常提存備抵呆帳，截至今年8月底逾放比率為0.18%，優於2022年底及2022年同期，備抵呆帳覆蓋率726.23%，亦較去年同期大幅提升125.44%，資產品質改善顯著，強化風險承擔能力，延續獲利成長力道。

臺灣企銀表示，為強化資產品質以有效提升獲利，今年在獲利持續攀升下，秉持「晴天存糧」精神，增提備抵呆帳，逐步提高備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市場情況變化，並追上國銀標竿同業，以保持良好資產及財務體質。

身為全國唯一的中小企業專業銀行，臺灣企銀延續「優化資產品質，開創多元獲利」兩大策略方向，以提升授信資產品質及資本適足率，該行亦推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款，輔導企業設備升級及營運轉型，規劃淨零轉型及培育產業永續人才，發揮永續金融影響力。

更新時間 : 2023-09-22 20:04 GMT+08:00

最受歡迎

缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打
莫德納XBB疫苗9/26起開放65歲以上施打 10/2起可與流感、肺炎鏈球菌疫苗一同施打
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
調查局《零時任務》線上推理遊戲　GOGORO、iPad Pro等大獎等你拿
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛
軍系大老對習近平帶來「無聲」壓力 日經：中國軍方動盪北戴河會議透端倪
軍系大老對習近平帶來「無聲」壓力 日經：中國軍方動盪北戴河會議透端倪
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示