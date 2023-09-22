臺灣企銀獲利創歷年同期新高　晴天存糧強化風險控管

臺灣企銀發揮中小企業專業銀行專長，加速推動銀行獲利雙翅膀， 獲利表現亮眼，累計今(2023)年前8月提存前的稅前盈餘109 .27億元，在提列各項提存18.29億元後， 合併累計自結稅前盈餘為90.98億元，合併累計自結稅後純益7 6.87億元，合併每股稅後盈餘0.96元， 數據表現皆創下歷年同期新高。

該行今年1月至5月考量為強化資本適足率以提升對中小企業放款量 能，在資產品質可控範圍內減少備抵呆帳之提列， 惟為持續強化資產品質，自6月起回復正常提存備抵呆帳，截至今年 8月底逾放比率為0.18%，優於2022年底及2022年同期， 備抵呆帳覆蓋率726.23%，亦較去年同期大幅提升125. 44%，資產品質改善顯著，強化風險承擔能力， 延續獲利成長力道。

臺灣企銀表示，為強化資產品質以有效提升獲利， 今年在獲利持續攀升下，秉持「晴天存糧」精神，增提備抵呆帳， 逐步提高備抵呆帳覆蓋率，以因應未來景氣市場情況變化， 並追上國銀標竿同業，以保持良好資產及財務體質。

身為全國唯一的中小企業專業銀行，臺灣企銀延續「優化資產品質， 開創多元獲利」兩大策略方向，以提升授信資產品質及資本適足率， 該行亦推出多項「綠色金融」及「機器設備升級」等專案貸款， 輔導企業設備升級及營運轉型，規劃淨零轉型及培育產業永續人才， 發揮永續金融影響力。