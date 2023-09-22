新北首創「校長四級輔導制度」　初任校長拜師接力傳承

新北市教育局攜手財團法人新北市中小學校長協會， 規劃校長輔導體系，除原有初任校長三級輔導外，首創第四級輔導， 將候用校長納入支持體系。今(22)日11位初任校長在各界見證 下，於中山國中舉行「拜師儀式」，象徵由33位學長姊校長、 輔導校長及師傅校長薪火相傳經驗傳承， 帶領初任校長邁向卓越領導人之路。

新北市校長協會理事長池旭臺表示， 新北市校長協會在原有三級輔導機制上，首創「四級輔導制度」， 透過師傅校長每周對話並安排主題式課程，引導校長專業成長， 以有系統且全面性的課程及輔導支持， 陪伴候用及初任校長做好專業進修成長，讓新北校長一棒傳一棒， 智慧傳承更加到位。

另外，校長協會還會為初任校長媒合1位辦學績效卓越的退休校長作 為師傅校長，幫助初任校長分析他們的專業發展需求， 並支持初任校長健全學校組織架構及整全學校各項資源發展學校願景 。

擔任學姊校長的金山高中校長陳玉桂表示， 每所學校的環境脈絡不盡相同，透過分享過去在偏鄉的辦學經驗， 提供初任校長參考，也因著相似的學校背景， 彼此更有許多共同話題可以相互交流討論。

擔任輔導校長同時也是2023年師鐸獎得主的沙崙國小校長林惠珍說 ，初任校長已儲備專業的能量，需要的是支持與陪伴， 希望自己能提供安全的信任，隨時陪伴初任校長預見問題、 解決問題。

今年的初任校長，平溪國小校長黃珮琇表示， 校長這個職務需要關照學校的各個面向，在前輩校長的陪伴下， 吸收多樣化的經驗，且有諮詢的對象，能幫助我們快速地穩定學校， 感謝教育局建立如此優良的傳統，展現教育一棒接一棒傳承的精神。

教育局表示，校長是學校靈魂人物，是學校行政、 課程與教學的領導者，在現今多元的環境下，學校內部聯繫、 整體發展的重點項目、運作績效成果都與校長的領導密切相關。 因此，教育局一直很重視校長的專業發展及培力，除結合教育部、 國家教育研究院、大專院校及校長協會等外部資源， 從儲備校長培養、候用及初任校長訓練及在職校長增能培訓，以「 專業增能」、「自主社群」及「支持陪伴」三軌進行全面性規劃； 更進一步發展四級輔導機制穩固校長的辦學，發揮專業、攜手共好， 一起為幸福而教。