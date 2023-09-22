中秋月圓思眾人亦能團員　眾能創新協會和黎明師生做蛋黃酥送弱勢

新北市眾能創新協會理事長蔡黃阿員，在中秋節前夕， 動員協會志工，結合黎明技術學院餐飲管理系師生，一起手作2, 000顆蛋黃酥，分送給泰山地區的弱勢家庭及獨居長輩。 社會局副局長吳淑芳和泰山區長鄭淑敏到場鼓勵，蔡黃阿員表示， 中秋月圓人團圓，希望弱勢家庭等眾人亦能歡樂團圓過佳節。

眾能創新協會志工廖偵立表示，在服務弱勢期間， 曾有一位80多歲坐輪椅的阿嬤，因沒有跟媳婦住在一起， 媳婦雖然會帶便當給她吃，但她渴望喝湯， 於是她特地熬了一鍋排骨蘿蔔湯，帶去給她，阿嬤連喝3碗， 還說她有一年多沒喝過這麼美味的湯了，讓她聽了很心酸。

在社會局的部分補助下，蔡黃阿員帶著志工到黎明技術學院， 由餐飲管理系主任馮植翎和劉子賓老師帶領20位學生一起幫忙， 師生幫忙調製棗泥餡，擀揉酥皮，然後分組由志工手作， 每顆蛋黃酥放入鹹蛋黃，再利用餐飲系的專業烤箱烘烤， 不一會兒出爐，現場香味四溢，令人垂涎。

蔡黃阿員和馮植翎帶著志工及學生到泰山國小分送給弱勢家庭的學生 ，每位學生一盒6顆蛋黃酥。 另也分送給黎明里及大科里等鄰近的獨居長輩。 蔡黃阿員告訴小朋友說，要記得帶回家跟家人分享。

黎明技術學院校長林明芳表示，該校秉持「誠樸精勤」校訓， 以培育各項民生產業的人才，並與社區結合，落實高教社會責任， 其中觀光餐旅學群相關系，長期與大科社區等合作， 擔任義廚煮飯給長輩吃，也協助眾能創新協會發揚當地竹編藝術， 師生一起參與投入，也是生活學習和永續教育的一環。