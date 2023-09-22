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台捷具時代及文化交流意義！台史博展出百年前　捷克斯洛伐克首名來台旅人數位史料　

「捷克斯洛伐克 X 旅人 X 福爾摩沙 1920's 特展」即日起在臺史博展出。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 17:09
照片由文化部提供

照片由文化部提供

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）1929年從基隆上岸來台，捷克斯洛伐克首位世界旅人卜吉比索爾，身後留下手寫筆記、旅誌、20世紀初台灣及捷克斯洛伐克歷史照片等數位史料，國立台灣歷史博物館與捷克學者攜手合作，重新解密百年前台捷相遇歷史第一手數位史料，「捷克斯洛伐克 X 旅人 X 福爾摩沙 1920's 特展」即日起在臺史博展出。

有捷克「馬可波羅」稱譽的卜吉比索爾是捷克斯洛伐克第一共和國時期的世界旅人、記者、作家，也是首位來台的捷克旅人。卜氏及助手胡博二人，為達成無錢壯遊世界16萬公里之舉，1929年從基隆上岸來台，行腳遍及台北州、台中州、台南州、高雄州、台東廳、花蓮港廳，引發當時廣播電台及報社爭相報導。

精通8國語言及世界語的卜氏，反殖民主義立場鮮明，來台遭到日本殖民政府冷落，一路派員尾隨監視，言論及行動自由受到限制，所幸當時台灣政治社會運動家蔣渭水伸出援手，邀請於大稻埕公開演講。縱然受到諸多限制，卜氏仍記錄下寶貴的觀察，從台灣帶回許多照片和明信片，將來自「福爾摩沙」的第一手印象傳入捷克斯洛伐克社會，促進了橫跨9,000多公里的台捷首度交流。

文化部常務次長徐宜君表示，這次展覽由台捷學者跨海合作，不僅傳遞台灣歷來為世界交通與貿易交流重要據點，更是人與人交會的寶島。雖然捷克與台灣地理的距離遠達9,000多公里，但雙方在追求民主自由的過程有相似的經驗，也對多元文化的尊重，以及普世價值有一致共識，讓台捷文化得以深根與拓展。

捷克經濟文化辦事處副代表馬婷娜．盧貝休娃（Mrs. Martina Rubešková）表示，台史博策劃的展覽能讓台灣人對捷克歷史及文化有進一步的認識，樂見未來捷克與台灣之間能有更多緊密的合作與交流。

研究卜氏的捷克歷史學者馬丁．尼可拉博士（Dr. Martin Nekola）說，他相信這個展覽代表捷克與台灣的友好關係，也期待這些故事能讓年輕人受到啟發。

台史博館長張隆志表示，台捷跨海合作是多重因緣聚合與各方協助而開展，包含捷克旅人卜氏相關史料的發現與研究，以及文化部、學界與民間各界老師與前輩的鼎力相助。

這次台史博與捷克學者跨海攜手合作，將台捷百年前相遇歷史第一手數位史料帶回台灣，別具時代及文化交流意義。這批數代捷克歷史學家尋覓未果的珍貴數位史料，首度離開捷克來台，展現於台灣觀眾眼前，展覽分為「弱小民族的惺惺相惜」、「壯遊世界的捷克斯洛伐克旅人」、「被殖民政府限制『視野』的外國旅人」與「同時代來台的外來旅人們」四大單元。

另外，特展也首度展出卜氏來台簽證、台語數字羅馬拼音手寫筆記、台灣觀察旅誌、媒體報導與台灣及捷克20世紀上半葉照片等數位影像，並期透過展覽引領觀眾來認識同處於地緣政治核心的台灣與捷克，百年前即因惺惺相惜，串起雙邊友好情誼。「捷克斯洛伐克 X 旅人 X 福爾摩沙 1920's 特展」自即日起至2024年3月17日於台史博展示教育大樓1樓大廳展出。

台捷具時代及文化交流意義！台史博展出百年前　捷克斯洛伐克首名來台旅人數位史料　

照片由文化部提供

台捷具時代及文化交流意義！台史博展出百年前　捷克斯洛伐克首名來台旅人數位史料　

照片由文化部提供
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