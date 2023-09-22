【台灣進口蛋爭議】改標2廠商喊冤農業部致歉 勤億交代600萬顆始末游淑慧再質疑　

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）進口蛋爭議，金寶蛋品科技公司、新德貿食品公司因液蛋產地標示不實遭移送，卻喊冤是依照畜產會指示，農委會致歉稱監督不周，衛福部長薛瑞元則表示「誰標罰誰」，不罰農業部罰廠商。至於爆出購買600萬顆巴西蛋的勤億，稱4680箱受中央畜產會委託加工製成冷凍液蛋，其餘都儲存在庫未挪作他用。

廠商接受指示卻被移送？ 農業部致歉：執行層面不周

金寶、新德貿被查獲6月起使用進口土耳其和巴西蛋製作液蛋，卻將產地標示為台灣，直至7月底才將產地更正，遭台中市衛生局查獲並移送法辦。然而新德貿20日在官網發布聲明喊冤，稱是受委託代工，並按照委託單位指示表示產品資訊。

對此衛福部長薛瑞元今（22）日受訪，「誰標的罰誰，不是農業部標的。」意即標示有誤者為廠商，因而開罰廠商而非農業部，被問及廠商喊冤稱是依照農業部指示，薛瑞元則不願正面回答，僅稱爭議「他們自己去處理」。

農業部代理部長陳駿季則坦承，關於金寶、新德貿兩家廠商的液蛋標示爭議，起因農業部同仁誤認冷凍液蛋為「實質加工」，誤認可將產地標示為台灣，但後續查證後發現有誤，因而立即改正，對於「執行層面的不周之處」，他代表農業部向社會大眾致歉。

勤億交代600萬顆巴西蛋 游淑慧：不信

國民黨籍台北市議員游淑慧22日爆料，台灣市售蛋龍頭廠商「勤億蛋品科技股份有限公司」比台農買進更多巴西蛋，該公司今年6到9月曾購買16685箱、高達600萬顆的巴西蛋。勤億蛋品15日曾發布聲明，稱雞蛋來源百分百為國產蛋，也在爆料釋出後悄悄自官網拿下。



（圖／取自游淑慧臉書）



（圖／取自游淑慧臉書）

勤億蛋品今上午發布聲明稿，說明因應農業部要求，本公司向中央畜產會收購12005箱巴西蛋品，以及400桶冷凍液蛋，另有4680箱受中央畜產會委託加工，製成冷凍液蛋，並依需求交付。本公司所收購之巴西蛋品（已全數製成冷凍液蛋）均儲存在庫，作為公司內部對於日後採購全球蛋源的前期品質測試，並未挪作他用。

嘉義市衛生局則表示，勤億蛋品科技公司3至5月蛋荒期間，有農業部進口的美國、泰國、土耳其、菲律賓等國，共220萬顆洗選帶殼雞蛋，以散蛋、盒蛋賣給國內各通路商、賣場，蛋有標示進口國且未逾期，未違反食安法；另查出共有170萬顆由農業部委託代工的巴西液蛋，交還給農業部。

嘉義市衛生局還指出，勤億代銷代工的蛋品數量，勤億嘉義廠進貨資料與農業部提供的資料對比符合，稽查人員未在冷鏈倉庫發現進口蛋，衛生局分別在7月31日、8月6日、9月19日及21日共4次稽查，在冷鏈倉庫的蛋經溯源核對，都是國產蛋，另中央食藥署、農業部聯合小組19日到勤億嘉義廠查核輔導。

然而游淑慧今日再度於臉書表示，勤億蛋品被揭露購買巴西蛋，處理方式是晚上偷偷下架國產蛋聲明，隔天聲明稱所收購巴西蛋做為品質測試，未挪作他用，她認為「太不符合常理」，勤億蛋品6月購入838,080顆巴西蛋，7月購入3,483,720顆，8月購入了1,010,880顆，9月購入673,920顆。質疑「做前期品質測試為何要月月購？還購入這麼大量？」

游淑慧還指出，勤億3月至5月從菲律賓、土耳其、美國和泰國共進口200多萬顆殼蛋，「全做成洗選蛋售出」，質疑當時勤億是否有標示清楚。