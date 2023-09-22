快來感受美式的熱情奔放!「UCLA棕熊行進樂隊」將現身2023台灣國慶大會

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）擁有「純金之聲」美名的UCLA棕熊行進樂隊將參與國慶大會演出，這是樂隊闊別7年再度訪台，將與台灣團隊、日本翡翠騎士共同演出。

繼去年國慶邀請「京都橘高校」來台演出，颳起全台「橘色炫風」後，被稱為「日本翡翠騎士」的東京農大二高的吹奏樂部今年也將來台演出， 文總與國慶籌備委員會今（22）日再加碼宣布，美國加州洛杉磯分校「UCLA棕熊行進樂隊」將在國慶大會上獻「純金之聲」，這不僅是第一次有美國表演團體參與國慶大會，更見證台美民主陣線好友誼。

「UCLA棕熊行進樂隊」曾在奧斯卡金像獎演出，也常受邀在美式足球賽前表演，擅長節奏輕快拉丁曲風，由於樂器統一採用亮眼金色，更有「純金之聲」稱號，這次將選擇了美式足球賽戰歌、流行音樂與拉丁風格等熱鬧的曲風，讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。

要讓國人感受美式的熱情奔放，一同祝福中華民國生日快樂。

棕熊行進樂隊總指導教練費雪（Kenneth Fisher）透過新聞稿表示，這是樂隊闊別7年再訪台，除編制擴大以外，對於過去和台灣的交流印象深刻，這屆學生報名十分踴躍，對來台演出和品嚐各地美食感到非常興奮，學生紛紛指定教練務必安排參觀101大樓和喝珍奶行程，展現台灣親切的美食外交實力。

中華文化總會發布新聞稿表示，UCLA全球大學排行前30名，學生十分重視課業，為不影響一般上學時間，樂隊會在開學前舉行為期14天、每天12小時的集訓，在練習空檔，學生也自發組成學習小組，這次行程中，更將抓緊空檔複習功課。

文總秘書長李厚慶表示， 1961年國慶大會上，美國軍機群自關島起飛，飛越閱兵台致敬祝賀，留下珍貴畫面，今年國慶再度有美國好朋友參與，令人非常期待。此次特別感謝台灣運動好事協會執行長劉柏君（索非亞）透過UCLA校友聯繫校方，促成棕熊行進樂隊來台參與國慶大會演出。

棕熊行進樂隊於國慶大會演出分3部份，首先以Bruin Fanfare與Strike Up the Band for UCLA為演出拉開序幕，後者為美國著名作曲家George Gershwin在1936年時獻給UCLA的禮物，是樂隊每每出賽應援時必演出的主題曲。

接著帶來美國著名拉丁裔歌手席琳娜（Selena Quintanilla-Pérez）的金曲組曲，並以The Mighty Bruins一曲結尾，此曲為UCLA經典「戰歌」，由曾獲奧斯卡金像獎的作曲人康提（Bill Conti）作曲，同時也是學校校隊的「勝利進行曲」。

除國慶大會演出外，棕熊行進樂隊也受嘉義縣長翁章梁邀請，前往嘉義縣參觀故宮南院、鄒族逐鹿文創園區及奉天宮等特色景點，還將與東石國中及竹崎高中兩校樂旗隊和街舞培訓隊互動。