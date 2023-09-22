南韓國會通過兩項重大決議　同意檢方拘捕在野黨魁、建議撤換國務總理

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓國會21日通過撤換國務總理韓悳洙建議案，為歷史上首次，另外也通過拘捕最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。

撤換國務總理韓悳洙一案由在野黨共同民主黨提出，他們以爭議處理不力為由，建議總統尹錫悅撤換現任國務總理，其中包含梨泰院踩踏意外、世界童軍大會、日本福島核廢水等問題。

南韓國會目前共有298名議員，李在明所屬的民主黨有167席，尹錫悅所屬的國民力量有110席，正義黨則為6席。

國會下午先是就撤換國務總理韓悳洙一案，進行不記名表決，最終以175票贊成、116票反對及4票棄權通過，但建議案即使通過了也不具強制執行效力，尹錫悅接受建議的可能性也不高。

尹錫院執政期間，國會就曾針對外交部長朴振、行政安全部長李祥敏通過2次撤職建議案，但尹錫悅皆未採納，將投票視為議會以多欺少的政治攻擊。

而南韓最大在野黨黨魁李在明，則是因被控瀆職、收取賄絡等遭到檢方調查，但因國會議員享有羈押豁免權，須先經國會同意才可拘捕李在明。今年2月已曾進行表決，但當時以139同意票、138反對票、11票無效、9票棄權未通過。

而在21日的投票中，則以149票同意、136票反對、6票棄權、4票無效，以一票之差通過門檻，韓媒研判，其中可能有29票可能出自自家的民主黨籍議員。

李在明21日未出席投票，他正因抗議尹錫悅政府施政不佳而進行抗議絕食，他在絕食第19天時因健康狀況不佳被送往醫院治療，送醫後仍堅持繼續絕食，截至21日已絕食22天。