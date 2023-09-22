莫德納XBB.1.5疫苗9/26起開打 台北市65歲以上長者接種可領500元禮券

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）莫德納XBB.1.5疫苗將於9月26日起開打，台北市於開打首週共有150家合約醫療院所提供接種服務，為鼓勵長者接種，9月26日起65歲以上民眾接種COVID-19疫苗均可獲得500元商品禮券。

北市衛生局表示，北市首週（9月26日至10月1日）共10家醫院提供莫德納XBB.1.5疫苗門診預約服務，含台大、台北榮總、萬芳、和信、西園、秀傳、郵政及北市立聯合醫院仁愛、陽明、林森院區等，10月2日起擴大服務量能，民眾可透過臺北市政府衛生局COVID-19疫苗接種地點資訊查詢網頁查詢醫療院所服務資訊，再電洽或連結醫療院所之掛號系統預約接種。

依據疾管署疫情監測資料，目前國內外COVID-19疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）於8月30日參酌WHO及各國建議、莫德納 XBB.1.5疫苗臨床試驗報告、用法用量與國內目前COVID-19疫苗儲備及使用情形，建議今年9月至明(113)年9月，滿6個月以上全民接種1劑莫德納XBB.1.5疫苗，另外滿6個月至未滿5歲幼兒未曾接種COVID-19疫苗者可接種2劑，兩劑間隔28天。

衛生局說明，莫德納XBB.1.5疫苗分三階段開打，首週自9月26日起開放65歲以上長者接種，並自10月2日起開放醫護人員接種，及暫定自10月9日起開放6個月以上全民接種（視接種情形調整）。接種莫德納XBB.1.5疫苗須與前1劑COVID-19疫苗間隔12週(84天)以上，確診後亦須間隔3個月(84天)以上再接種，以延長疫苗保護力。

（圖／台北市政府衛生局）

此外，因應變異株演進與目前國內疫苗庫存量、效期及接種實務作業等因素，9月26日起停止提供莫德納原病毒株單價疫苗、莫德納雙價BA.4/5疫苗及BNT原病毒株單價疫苗接種；Novavax疫苗則持續提供民眾選擇。

衛生局提醒，請民眾前往接種時應攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，亦請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。