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想減重、降低糖尿病風險？研究證實挑這個時間點運動可達到最佳效益

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 16:10
美國CDC表示，運動有益身心健康，還可降低早死風險，但實際上只有一半的成年人達到每週建議運動量。（圖／pixabay）

美國CDC表示，運動有益身心健康，還可降低早死風險，但實際上只有一半的成年人達到每週建議運動量。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）運動有益健康，但哪個時間運動才能達到最高效益呢？根據最新研究發現，早上運動的人體重較輕，且擁有較健康的飲食習慣；而一份研究則顯示，早上和下午運動的人，罹患第二型糖尿病的風險較低。

根據本週二（9/19）發表在《肥胖》（Obesity）期刊的最新研究，研究人員蒐集了超過5000名美國民眾的運動頻率和健康數據，結果發現，習慣在早上7點至9點做運動者的BMI值較低、腰圍也較小。此外，這個族群的民眾亦擁有較健康的生活習慣，例如飲食。

而另一份於本週三（9/20）發表在《糖尿病學》（Diabetologia）期刊的研究顯示，與晚上運動的人相比，傾向於早上和下午運動的人，罹患第二型糖尿病的風險較低，研究人員還發現，運動時間長短也與糖尿病風險息息相關。該研究由哈佛大學和哈佛醫學院共同研究。

研究人員從英國生物樣本庫（UK Biobank）蒐集了93,095位民眾的健康數據，這些民眾本身沒有第二型糖尿病史，研究人員要求這些受測者配戴電子儀器來測量其身體活動，包含做家事、散步和劇烈運動等，監測期長達一週。

而這些受測者的身體活動強度則以代謝當量（METS）為基準來做區分，當受測者在早上6點到中午之間，運動量每小時增加1MET，罹患第二型糖尿病的風險就會降低10%；中午到下午6點活動者則降低9%；然而，晚間（下午6點至午夜之間）運動者則沒有正面差異。

研究人員表示，目前還不清楚為什麼晚上運動的保護作用似乎較小，唯一的解釋可能與人類生理時鐘相關，早上和下午有助於人體調整晝夜節律，包含新陳代謝、激素分泌和睡眠質量，以及維持血糖濃度穩定等。

另一種可能是，早上和下午活動則會減少久坐和久躺的機率和時間，多項研究證實，受測者每多坐1小時，罹患第二型糖尿病的風險就增加22％，發生代謝症候群的風險則增加39％。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）表示，多項研究證實運動有益身心健康，還可降低早死風險，但實際上只有一半的成年人達到每週建議運動量。

CDC運動指南指出，成年人每週應達到150分鐘的中度身體活動，以及2天的重量訓練，來強化肌肉。所謂中等強度運動則包含快走、騎單車、上下樓梯或跳舞等會讓心跳加快的有氧運動，每天只需活動30分鐘，每週5天便可達到每週建議運動量。
運動
糖尿病
久坐
中強度運動
美國CDC

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