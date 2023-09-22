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蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

■各大電信業者今天(9/22) 分別針對iPhone 15開賣舉辦首賣儀式，並端出新機優惠和宣傳活動吸引人氣。■中華電信今年在位於信義區的東區服務中心辦iPhone 15新機首賣會，搶到中華電「頭香」的許先生，和員工一起來排10天，打算入手iPhone 15 Pro Max 1TB白色版。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 16:49
蘋果iPhone 15系列手機22日開賣，遠傳三創門市內一早就湧現購機人潮。遠傳並針對頭香等排隊果粉送出黃金蘋果手環，以及iPad平板等。...

蘋果iPhone 15系列手機22日開賣，遠傳三創門市內一早就湧現購機人潮。遠傳並針對頭香等排隊果粉送出黃金蘋果手環，以及iPad平板等。...

延伸閱讀: 蘋果iPhone 15系列9/15預購搶爆　鴻海董事長劉揚偉親赴鄭州廠掌握生產進度

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）蘋果iPhone 15系列今天(9/22) 開賣，電信業高層指出，不只預約、預購量比去年成長50%以上，今年iPhone銷售將是5G開台以來買氣最旺的一年，Pro系列銷售占比很高，其中Pro Max可能前2個月都會供不應求。

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

蘋果iPhone 15系列新機22日在台開賣，台北三創園區一間Apple專賣店外上午就有不少排隊等待購機的民眾。中央社

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

iPhone 15系列新機22日開賣，蘋果直營店開放已預購的顧客取貨，搶下信義A13直營店排隊頭香的徐先生（上圖）將入手iPhone 15 Pro Max黑色鈦金屬256GB。（下圖）13年資深果粉許先生排在信義A13直營店第2名，將入手iPhone 15 Pro Max原色鈦金屬512GB。中央社

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

各大電信業者今天分別針對iPhone 15開賣舉辦首賣儀式，並端出新機優惠和宣傳活動吸引人氣。

中華電信今年加碼替排隊果粉抽出2支新機，董事長郭水義在現場展示「全息投影、懸浮展機」的科技技術(下圖) 。

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

中華電信今年在位於信義區的東區服務中心辦iPhone 15新機首賣會，搶到中華電「頭香」的許先生（左），和員工一起來排10天，打算入手iPhone 15 Pro Max 1TB白色版。中央社蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

iPhone 15系列新機22日開賣，中華電信董事長郭水義以全息投影技術「現身」展示新機。中央社

郭水義在開賣活動後受訪表示，iPhone 15的預約量比去年同期成長50%，民眾詢問度成長20%，iPhone 15系列銷售量將明顯高於以往，其中Pro Max及Pro最受青睞，Pro系列占比高達8成，目前預約量中以Pro Max占比4成最高。

中華電信個人家庭事業公司總經理胡學海表示，iPhone 15買氣一定是比去年成長，但對整體銷量成長沒有預估，到貨量則視蘋果公司而定，目前觀察iPhone 15初期需求遠大於供給，已向蘋果爭取更大供貨。

此外，iPhone等手機銷售綁約方面，用戶主要以綁約36個月為主，電信業者最長提供48個月綁約，胡學海認為，考量手機生命週期大概就是48個月為主，目前並沒有考慮延長到60個月。

中央社報導，台灣大哥大今年送出包括環遊世界5大洲的抽獎活動，總經理林之晨今天在開賣現場扮裝機長，商務長林東閔則以飛行員裝扮，和myfone代言人黑嘉嘉一起現身。

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

台灣大哥大三創門市22日舉行iPhone 15系列手機開賣活動，總經理林之晨（左）、商務長林東閔（右）與藝人黑嘉嘉（右2）送上加碼禮物給民眾。中央社

林東閔受訪時表示，預估今年iPhone 15新機銷售會增加1成以上，而網路銷售則增加7成，但坦言「整體貨量很不夠」。

他進一步說，iPhone 15 Pro Max到貨很少，預估前2個月都還是會供不應求，不過第一批iPhone 15到貨量，其實比去年iPhone 14多。林東閔也看好，iPhone 15預購數字倍增，代表前幾代用戶都湧現換機潮，預估今年iPhone銷售會是自iPhone 12，也就是5G開台以來最好的一年。

他也表示，受惠iPhone 15以及台灣大今年手機熱銷，5G每戶平均貢獻金額（ARPU）將從「油車變電動車」，累計至8月的5G用戶數也比去年同期成長35%，但由於通膨以及疫後旅遊預算排擠，電信商提供新機補貼的資費方案相對受到青睞，空機市場的銷量是否也會成長，還在觀察中。

遠傳(下圖) 則針對頭香等排隊果粉送出黃金蘋果手環，以及iPad平板等。

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

遠傳電信三創門市22日舉行iPhone 15開賣活動，遠傳總經理井琪（上圖左）特別到場與店員們一同歡迎搶頭香的果粉。排隊搶得頭香的果粉(下圖) 開心展示新手機。中央社

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

遠傳電信總經理井琪表示，今年預購比去年多了80%，買氣很強，成長非常多，其中，Pro系列占比高達80%，Max占其中一半，但對於是否會缺貨，主管指出，「需求是超乎預期，但貨量還掌握得很不錯」。

井琪說，2020年5G開台時有遇到疫情，3家的5G基地台建設也還在初期，但現在5G狀況不一樣，遠傳的5G滲透率也達到38%，約213萬戶。高層也觀察，今年iPhone 15的銷售是5G開台買氣最旺的一年，會帶來另一波高峰。

遠傳指出，過往iPhone銷售搭配的資費多為1399元，現在用戶希望網路體驗更好，觀察到今年ARPU向上提升更多。

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

蘋果iPhone 15系列9/15預購搶爆　鴻海董事長劉揚偉親赴鄭州廠掌握生產進度

蘋果iPhone 15台灣開賣　電信業者：掀5G開台以來最強買氣

蘋果iPhone 15系列新機22日在台開賣，新手機全面導入「動態島」螢幕設計、USB-C充電孔。中央社
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