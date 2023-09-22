台灣進口蛋惹「一屍三命」農業部證實：畜牧司司長張經緯調職

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）進口蛋爭議滾雪球，繼農業部長陳吉仲、畜產會董事長林聰賢請辭獲准後，出現第三位官員落馬。農業部今（22）日證實，畜牧司司長張經緯也調職為農業部生物研究多樣性研究所副所長。

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進口蛋流向引發食安危機，在野黨追雞蛋流向、混蛋液蛋等問題，農業部遮遮掩掩「擠牙膏」犯眾怒，農業部長陳吉仲19日自請辭職獲准，中央畜產會董事長林聰賢跟進，如今火也燒到畜牧司司長張經緯身上。

媒體報導，張經緯昨（21）日與農業部次長杜文珍前往民眾黨團報告進口蛋一事，稱業者自行進口後，進口量失控且效期不同，加上冷鏈保存不當，才導致大量過期。農業部今以新聞稿澄清，張經緯嚴正否認有此說法，強調絕無提及「進口量失控及業者冷鏈保存不當」。

外傳張經緯將被調職為農業部生物研究多樣性研究所研究員兼副所長，將由動物保護司司長江文全暫代，並有公文在媒體曝光流傳，今日農業部代理部長陳駿季在立法院就進口蛋一案報告時，證實確有此事。

時代力量立委邱顯智表示，進口蛋爭議導致三名官員去職，但所要求的相關資料仍未提供，而要求行政院成立院級專案調查小組，行政院長陳建仁也沒答應。

邱顯智質詢時表示，農業說法前後不一，先說巴西專案進口雞蛋都還在有效期限，又說要銷毀5000萬顆過期蛋，而其中8成都是巴西蛋；農業部又說巴西進口蛋全程冷鏈下可保存120天，然而進口蛋在台都經洗選，水溫30度，不符合上述保存條件。

陳建仁表示，農業部是指上市的進口蛋都在效期內；陳駿季則表示，業者標示效期120天，但跟全程冷鏈非同件事，不是全程冷鏈才有120天。

陳建仁強調，3到5月進口雞蛋都銷售得好，蛋過期、保存沒有關係，但6月國內產能增加，釋出進口蛋會導致但價下降，無法保護雞農。

陳駿季今日接受聯訪時表示，由於雞蛋專案進口是首次，因緊急時刻大量進口，在調度、標示、執行上或有疏忽，細節有不周之處，他代表農業部向大眾致歉。