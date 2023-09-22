世界客家研討會在台灣登場　海內外學者齊聚桃園、將發表近50篇論文

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「世界客家研究大會暨全球客家研究聯盟國際雙年學術研討會｣以「客家的在地、全球與多樣」為主題，今（22日）在桃園市舉辦，越南、馬來西亞、新加坡、美國、泰國、牙買加等十多位國際相關客家研究學者均受邀出席。

客家委員會主委楊長鎮致詞時表示，「客家學」的發展是客委會對於建構客家人自我認知的重要工作，而全球客家研究聯盟（GHAS）也致力關注各地客家族群參與當地社會的樣態及表現。他期許未來客家研究在現代世界、後殖民世界與全球離散的背景之下，有更廣闊而深入的貢獻。

桃園市副市長王明鉅表示，全國客家研究聯盟國際雙年學術研討會兩度在桃園舉辦，桃園客家鄉親約有91萬人，高居各縣市之冠，而新竹縣客家人口佔比最高，並在各種客家認證及賽事中斬獲佳績，今日也非常歡迎新竹縣政府團隊到訪桃園，並安排海外學者參訪新竹縣著名客家文化景點。

中央大學校長周景揚表示，中央大學與桃園市政府合作，配合世客博舉辦世界客家大會暨全球客家研究聯盟2023 國際雙年學術研討會，會中安排多樣主題場次，更有客家學術發展委員會召集人蕭新煌教授帶領與會者參與圓桌論壇，討論內容豐富多元。

客家委員會客家學術發展委員會召集人蕭新煌教授表示，全球客家研究聯盟（GHAS）由台灣、馬來西亞、日本、泰國、印尼、美國及新加坡7個國家、10個學術單位及台灣客委會客家學術發展委員會共同組成，這次國際雙年學術研討會邀請海內外客家研究學者齊聚一堂，以「客家的在地、全球與多樣」為主題，就各地客家族群身分變遷進行比較分析，將發表49篇研究論文。

十分重視客家文化的新竹縣長楊文科，他致詞時表示，有太陽的地方就有客家人，他期許透過學術研討會討論客家人、客家精神、客家文化與客家天下。過去客家人在社會中都屬於比較隱性、隱藏的，而桃竹苗地區的客家人口數約占台灣客家人數的一半，他也從歷史、文化的角度，期望能多加討論客家人，他也提及，許多華語國家的領袖都是或曾是客家人，他也以「我是客家人，我驕傲」，展現對客家文化的認同。

楊文科還說，24日邀請學者到新竹縣一訪，新竹縣除了有褒忠亭義民廟，象徵客家人代代傳家的忠義精神，還有北埔天水堂、竹北新瓦屋，都可以看到客家先民開墾、抵禦外來者的歷史，客家文化和客家傳統技藝樣樣精彩，樣樣珍貴，非常值得研究傳承和發揚，歡迎體驗客家大縣新竹縣傳統和科技並陳特有的客家信仰和客庄風情。

照片由桃園市政府提供

照片左起：桃園副市長王明鉅、新竹縣長楊文科和與會貴賓合影。(照片由桃園縣政府提供)