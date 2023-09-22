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不堪家長騷擾　南韓教師接連輕生　國會通過修法維護權益

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 13:50
韓國教師集會要求政府重視教師權，並哀悼輕生年輕女教師（圖／路透社KIM HONG-JI）

韓國教師集會要求政府重視教師權，並哀悼輕生年輕女教師（圖／路透社KIM HONG-JI）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓一名年輕女教師疑似因不堪恐龍家長騷擾，於教室內輕生，許多教師陸續出面發聲，政府開始正視問題，在21日通過相關4部法規修正案。

該名女教師於今年7月輕生，她在生前處理學生用鉛筆劃傷同學一事，卻遭雙方家長撥打數十通電話騷擾，最終疑因不堪壓力選擇離開人世。

不堪家長騷擾　南韓教師接連輕生　國會通過修法維護權益
民眾至輕生女教師教室前獻花哀悼（圖／路透社KIM HONG-JI）

早在先前就有教師團體要求政府重視教師權問題，在這件事情爆發後，南韓教師開始接連出面發聲，並在每週末於國會前聚集示威，政府也終於正視此一問題。

許多教師指出，在學校只要稍微嚴厲管教學生，家長就會出面惡意投訴老師「虐童」，或是時常在非上班時間打電話等問題，教師因不堪家長施加的壓力而選擇輕生的案例，事實上也不在少數。

根據中央社，南韓國會21日在全體會議中，表決通過「教師地位提升與教育活動保護特別法」、「初中等教育法」、「幼兒教育法」與「教育基本法」等4部法規修正案。

修正案「初中等教育法」中明文規定，不得將教師的正當生活指導，視為兒童福祉法第17條規定的身體、心理虐待行為；而「教育基本法」中也新增規定，若教師遭控「虐童」，在沒有正當理由的狀況下，不得任意解除教師職務。

修正案中也新增，學生監護人不得侵害教師人權、家長有義務協助學校進行正當生活指導、校長必須為學校收到的舉報內容負責等，部分條文將在公布後立即生效，教育部也規劃盡快實行剩餘條文。
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