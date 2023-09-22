台灣國防部長證實：最近敵情有些異常

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部21日發布共機擾台情形，首度提到監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態。國防部長邱國正今（22）日表示，最近敵情確實有些異常，適切的發佈是必須的作為。

國防部21日發布新聞稿指出，自上午起陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、空警-500、運-9及無人機等各型機逾20架次出海活動，部分機型逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合艦船執行戰備警巡。其中提及，「國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並同步監控共軍遠火、火箭軍，以及福建大埕灣附近地面部隊動態，統籌運用任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。」引發外界矚目。

立法院新會期今日開議，邱國在立法院接受媒體聯訪時被問及披露共軍地面部隊動態一事，他表示，國防部沒有特別揭露，「最近敵情真的是蠻異常的」。

邱國正指出，國防部除了平常監控外，都適切發布。外界有人質疑國防部發布太多，搞得人心惶惶；沒有發布又說無做為；若遭他人揭露，好似國防部在遮蔽，國防部遵從一個原則，即「實情實報」。

邱國正強調，共軍的動作，國軍自有研析，目前這個狀況共軍已經做很久了，9月進行包含陸海空及兩棲、陸航的聯合軍演，都在國軍掌握中，沒有刻意要隱瞞或其他含義，國防部就是把握「事實陳述」的原則。

至於情報來源，邱國正表示，情報獲得很多途徑，除了國軍自身能力，也有交流但不依賴，情報本來就可以交流共享，也請外界不要疑惑及過度揣測國軍情報來源，特作澄清。