〈時評〉侯友宜有無真才實料　訪美後見真章

國民黨總統參選人侯友宜這次訪美，嚴格來說， 美方並未拉高接待規格， 美國官方對他的態度也不會馬上出現重大轉折；不過， 對侯友宜來說，這是一次成功的出口轉內銷， 成功扭轉過去他拙於國防外交的地方首長形象， 其他參選人不能再小看侯友宜。

侯友宜的行政經歷，最高就是新北市長，在此之前， 他並沒有太多國際外交經驗，上一次， 他以總統參選人身分出席美國在台協會酒會時， 可說是他正式登上國際場合的處女秀，那時侯友宜顯得有些緊張， 都必須有翻譯隨時跟在身邊。

然後，這一次侯友宜出訪美國，前往紐約、舊金山、華府等地， 並會晤美國國會參、眾議員等政界代表，並與當地的科技業、 僑界會面，同時在智庫發表演說，更與美國在台協會主席羅森柏格（ Laura Rosenberger）當面交換意見， 據稱還有美國其他行政部門的官員在場。

侯友宜是總統參選人當中最後一位訪問美國， 民眾黨總統參選人柯文哲在今年4月訪美， 當時雖然尚未正式被提名，不過，已被視為準總統參選人， 美方允許他進入華府與AIT主席羅森柏格見面， 侯友宜其實是比照這個模式，美方並未因侯友宜而拉高規格， 只是給予總統參選人相同的待遇。

不過，以這次的經歷來說，將可帶給侯友宜正面效應，他上次參加A IT酒會只是眾多的客人之一，當這次他訪美過程， 包括國民黨和美方都是以侯友宜為核心進行安排， 成為主角的侯友宜，在與美方互動時，自然能提升更多的信心， 並展現在國人眼前。

此外，以行程的安排來說，國民黨確實是為侯友宜量身設計， 除了巧遇同樣是警察出身的紐約市長亞當斯外，在舊金山僑宴上， 侯友宜更見到他26年前偵辦「白曉燕命案」時， 從南非武官卓懋祺家抱出的嬰兒查克，而查克與侯友宜擁抱的照片， 更是躍上許多媒體版面。

因此，侯友宜的訪美行，不僅重塑他的英雄形象， 也讓外界看到他於國際舞台上的表現，等於重塑侯友宜的人設， 這也難怪國民黨在侯友宜出訪前， 就敢聲稱侯友宜訪美後將是他扭轉民調的起點。

侯宜友雖然改變大家對他的原本看法， 但對外關係絕不像訪美這麼簡單， 尤其是在美中台互動隨時都會有變化，一旦遇到情況， 要能回答與分析問題，尤其是在接下來的總統辯論上， 侯友宜有沒有真材實料將會見真章。