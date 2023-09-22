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〈時評〉侯友宜有無真才實料　訪美後見真章

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/09/22 13:50
國民黨總統參選人侯友宜（左）19日赴美國國會進行馬拉松式拜會，會晤包括共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（中）、民主黨籍參院外委會成員默克利（...

國民黨總統參選人侯友宜（左）19日赴美國國會進行馬拉松式拜會，會晤包括共和黨籍參院軍委會成員蘇利文（中）、民主黨籍參院外委會成員默克利（...

國民黨總統參選人侯友宜這次訪美，嚴格來說，美方並未拉高接待規格，美國官方對他的態度也不會馬上出現重大轉折；不過，對侯友宜來說，這是一次成功的出口轉內銷，成功扭轉過去他拙於國防外交的地方首長形象，其他參選人不能再小看侯友宜。

侯友宜的行政經歷，最高就是新北市長，在此之前，他並沒有太多國際外交經驗，上一次，他以總統參選人身分出席美國在台協會酒會時，可說是他正式登上國際場合的處女秀，那時侯友宜顯得有些緊張，都必須有翻譯隨時跟在身邊。

然後，這一次侯友宜出訪美國，前往紐約、舊金山、華府等地，並會晤美國國會參、眾議員等政界代表，並與當地的科技業、僑界會面，同時在智庫發表演說，更與美國在台協會主席羅森柏格Laura Rosenberger）當面交換意見，據稱還有美國其他行政部門的官員在場。

侯友宜是總統參選人當中最後一位訪問美國，民眾黨總統參選人柯文哲在今年4月訪美，當時雖然尚未正式被提名，不過，已被視為準總統參選人，美方允許他進入華府與AIT主席羅森柏格見面，侯友宜其實是比照這個模式，美方並未因侯友宜而拉高規格，只是給予總統參選人相同的待遇。

不過，以這次的經歷來說，將可帶給侯友宜正面效應，他上次參加AIT酒會只是眾多的客人之一，當這次他訪美過程，包括國民黨和美方都是以侯友宜為核心進行安排，成為主角的侯友宜，在與美方互動時，自然能提升更多的信心，並展現在國人眼前。

此外，以行程的安排來說，國民黨確實是為侯友宜量身設計，除了巧遇同樣是警察出身的紐約市長亞當斯外，在舊金山僑宴上，侯友宜更見到他26年前偵辦「白曉燕命案」時，從南非武官卓懋祺家抱出的嬰兒查克，而查克與侯友宜擁抱的照片，更是躍上許多媒體版面。

因此，侯友宜的訪美行，不僅重塑他的英雄形象，也讓外界看到他於國際舞台上的表現，等於重塑侯友宜的人設，這也難怪國民黨在侯友宜出訪前，就敢聲稱侯友宜訪美後將是他扭轉民調的起點。

侯宜友雖然改變大家對他的原本看法，但對外關係絕不像訪美這麼簡單，尤其是在美中台互動隨時都會有變化，一旦遇到情況，要能回答與分析問題，尤其是在接下來的總統辯論上，侯友宜有沒有真材實料將會見真章。
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