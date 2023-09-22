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青少年出現自傷、憂鬱情形該怎麼辦？醫：傾聽取代指責 鼓勵孩子表達負面情緒

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 11:39
許多家長認為成長階段鬧脾氣是「正常的過程」，導致容易低估孩子心理健康層面的需求，錯過適當介入的時機。（圖／pixabay）

許多家長認為成長階段鬧脾氣是「正常的過程」，導致容易低估孩子心理健康層面的需求，錯過適當介入的時機。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）憂鬱症已成為現代人的「文明病」之一，而且不只對成年人帶來影響，兒少的情緒問題也更加需要被重視。許多家長認為成長階段鬧脾氣是「正常的過程」，導致容易低估孩子心理健康層面的需求，錯過適當介入的時機。醫師提醒，若孩子長期獨自面對無處抒發的負面情緒，除了容易罹患憂鬱症外，還可能出現「自傷」行為。

小美原本是老師和同學眼中個性活潑開朗、成績優秀的模範生，然而升上國中後，除了在新班級沒有交到知心朋友外，因為課業繁重，小美時常熬夜讀書，週末也要整天補習。經過一段時間，媽媽發現小美每天穿著外套，表情也常常愁眉不展、吃飯總是食不下嚥，才剛開口詢問，小美就哭著說自己再也不想去學校，甚至坦白她每天穿著外套是為了遮住手上美工刀的傷痕。

兒童和青少年的心智尚在發展階段，容易受到內外在壓力事件影響，除了家族中有憂鬱症病史會增加罹患憂鬱症的機率外，家庭關係失和、校園和網路霸凌、菸酒及非法藥物濫用等，都是需要重視的精神健康風險因子。

恩主公醫院精神科李律恩醫師說明，和兒童相比，憂鬱症較常發生在青少年族群，當孩子出現情緒低落、易怒、對原本喜愛的人、事、物提不起興致，或食慾和活動力下降、體重成長停滯、睡眠障礙等狀況超過兩週，可能是憂鬱的徵兆，若負面情緒難以抒發，甚至可能會以「自傷」的方式來表達自己正遇到困難和挫折，如割傷、戳傷、咬傷、大力碰撞等。

家長該如何分辨孩子是情緒低落還是憂鬱症？李律恩表示，憂鬱症發生時情緒會失去正常反應，呈現持續悲傷、無法感受到快樂的狀況，若孩子碰到有趣的事也無法被逗笑、發生好事也開心不起來，就可能有憂鬱傾向。

面對青少年憂鬱症，除了尋求精神科幫助外，在生理方面維持規律作息、飲食均衡、睡眠充足及適當運動等習慣，可以促進體內相關激素與機制分泌、運作；心理方面，親友師長可以用陪伴和傾聽代替批評和指責，並支持孩子培養紓壓的興趣，平時透過聊天讓孩子能表達負面情緒，同時建立信任感、安全感、歸屬感、成就感等正向情緒。

李律恩提醒，孩子出現情緒行為問題甚至自傷，多是在表達自己遇到挫折和困難，甚至可能是憂鬱的徵兆，若父母、老師、照顧者能夠傾聽孩子的情緒表達，更有機會找出情緒背後的困難，並陪伴孩子一同面對成長的挑戰。
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