陽明山竹子湖重現蓬萊米傳奇　湖田社區與台灣大學攜手開展原種米復耕之旅　

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為重現蓬萊米傳奇，台北市政府工務局大地工程處今（22）日表示，近年來，陽明山竹子湖 - 湖田社區發展協會與台灣大學攜手合作，展開原種米復耕之旅，經過學者不懈的跨海追尋，終於在日本國立遺傳學研究所找到早期引進我國的原種米，將「中村種」重新帶回台灣復育。

大地處表示，炎炎夏日的七月，竹子湖路旁有一群人捲起褲管彎著腰，正重現著傳統的農活 - 手工插秧。湖田社區發展協會陳永如前理事長熱情地向大家介紹這片稻田中的獨特品種 - 中村種。

中村種是早期日本殖民統治時期引進台灣的稻種，歷經多年改良，終成今日的台灣蓬萊米，原本已經在台灣消失，透過台灣大學農藝系謝兆樞教授跨海追尋，在日本國立遺傳學研究所找到已經冷藏三十年的中村稻種。2016年春天，他們在竹子湖的田地裡，冒著大雨，親手插下中村種的秧苗，逐步復育至今，終於成為一片綠油油的稻田，這不僅是一片稻田，更是希望的實現，將中村種重新帶回台灣土地。

大地處科長林士淵說，竹子湖區域不僅成為蓬萊米的搖籃，同時以高山花卉和蔬菜種植而聞名遐邇。蓬萊米故事館的成立，更讓這個地方成為了深度探索蓬萊米歷史與故事的寶貴場所，讓民眾更深刻地認識我國農業文化的多采風貌。

林士淵表示，湖田社區與台灣大學攜手合作，不僅重現了台灣農業歷史，更彰顯了農業專家在適應環境、改良品種等方面的無私付出。這場原種米復耕之旅將引領大家穿越時光，感受百年前日本農業專家的辛勞與堅持。

照片由台北市政府工務局大地工程處提供

照片由台北市政府工務局大地工程處提供