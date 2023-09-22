【台灣進口蛋爭議】行政院長道歉誤標 民調：農業部危機處理 逾半不滿意

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）台灣民意基金會今（22）日發布進口雞蛋爭議的民意反應，近 57% 表示不滿意；同日上午，行政院長陳建仁受邀到立院進行進口蛋專案報告，並對錯誤標示向全國人民道歉。

9 月 17 日，國內主流媒體報導農業部長陳吉仲請辭獲准，行政院第一時間沒有回應引起社會關注，二天後行政院確認「 陳建仁院長勉予准辭」。台灣民意基金會針對農業部長陳吉仲近期處理缺蛋危機表現進行滿意度調查，結果發現僅二成一滿意，五成七不滿意；值得注意的是，非常滿意 4.3%，非常不滿意 31%。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是國人普遍不能接受近期政府進口雞蛋政策所帶來的 各種亂象 而陳吉仲臨別相關政策說明的效果極其有限 。

游盈隆分析，民調顯示國人對蔡政府近期進口雞蛋所引發相關問題的反彈和反感是強烈的、全面性的，已達民意海嘯程度，就一般公共政策而言相當罕見 。這個由下而上、突如其來的進口雞蛋風暴之強，已超出所有人的想像，它對蔡政府、陳內閣及民進

黨總統與立委選情，恐將帶來極大的衝擊和災難 。



(翻攝自台灣民意基金會網站)

這份獨立的民調執行期間為 9 月 18-20 日三天，期間正逄陳吉仲從「傳言請辭」到陳建仁「勉予准辭」；訪問對象為全國二十歲以上成年人，抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣（dual frame random sampling ），市話佔 70%，手機佔 30% ；有效樣本 1077 人，市話 753 人，手機 324 人；抽樣誤差在 95% 信心水準下約正負 2.99 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。