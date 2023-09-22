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宮崎駿長子拒接班！「吉卜力工作室」由日本電視台收購 未來發展曝光

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/22 10:19
（左起）吉卜力工作室製作人鈴木敏夫和日本電視台會長杉山美邦在吉卜力總部召開聯合記者會。（圖／路透社 Masamine Kawaguchi）...

（左起）吉卜力工作室製作人鈴木敏夫和日本電視台會長杉山美邦在吉卜力總部召開聯合記者會。（圖／路透社 Masamine Kawaguchi）...

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）由動畫名導宮崎駿、製作人鈴木敏夫、已故導演高畑勳等人共同打造的「吉卜力工作室」確定讓出經營權，由日本電視台收購，將成為該集團旗下子公司。

吉卜力社長鈴木敏夫與日本電視台會長杉山美邦21日在吉卜力工作室召開記者會共同宣布收購消息，將製作過多部日本動畫大師宮崎駿名作，包括上映中電影「蒼鷺與少年」的吉卜力納入旗下。

日本放送協會《NHK》報導，日本電視台將於10月6日取得股份，正式將「吉卜力工作室」納為子公司。根據表決權，日本電視台將擁有吉卜力工作室42.3%的股份。日本電視台執行董事福田博之將接任吉卜力工作室社長。收購金額尚未公開，但日本電視台表示會在可發布的時機點公布。

日本電視台表示，從1985年在頻道播放宮崎駿執導的電影「風之谷」以來，日本電視台持續透過星期五的長壽電影節目「金曜ROAD SHOW」播放吉卜力工作室的作品。日本電視台除投資製作宮崎駿動畫「魔女宅急便」，也協助三鷹之森吉卜力美術館的成立。

吉卜力工作室製作人鈴木敏夫，也是現任社長鈴木敏夫表示，宮崎駿已經82歲，我也75歲了，一直在思考思考吉卜力的未來該怎麼辦。根據吉卜力公開聲明，宮崎駿兒子宮崎吾朗多次被提名為繼任者，但遭到宮崎駿反對，吾朗本人也堅決拒絕，吾朗表示：「要我一個人扛下吉卜力這重擔實在太艱難了，公司的未來應該交給別人負責。」

鈴木敏夫繼續說，吉卜力現在已是規模相當大的公司，需要借助更多力量來繼續營運下去，由於我們與日本電視台是長期合作夥伴，具有深厚交情，若由他們來管理內部業務是最洽當的，宮崎駿導演也支持這項決定，未來我們將可以繼續專注於我們的動畫製作，而吉卜力工作室也可以如往常般正常運作下去。

日本電視台會長杉山美邦表示，我們一直以來都相當尊重吉卜力工作室的核心價值，未來也將繼續守護這個品牌的堅持，能把擁有世界級優秀作品的吉卜力納為子公司，對日本電視台而言將是一大加分。相信對於世界一流的工作室提供更多支援，將有助提升日本電視集團全體的企業價值，我們將全力支援未來作品，也對宮崎駿導演的新作懷抱巨大期待。

吉卜力的新結構將有8名董事，創業的宮崎駿擔任名譽董事長，製作人鈴木敏夫擔任董事長，宮崎駿長子、動畫導演宮崎吾朗擔任常務董事。

宮崎駿長子拒接班！「吉卜力工作室」由日本電視台收購 未來發展曝光「蒼鷺與少年」是宮崎駿睽違10年再次製作的動畫長片，之所以決定復出，是因為他想告訴自己的孫子，爺爺即將要到另一個世界去了，但為你留下了這部電影。（圖／甲上娛樂）
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更新時間 : 2023-09-22 11:07 GMT+08:00

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