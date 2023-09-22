宮崎駿長子拒接班！「吉卜力工作室」由日本電視台收購 未來發展曝光

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）由動畫名導宮崎駿、製作人鈴木敏夫、已故導演高畑勳等人共同打造的「吉卜力工作室」確定讓出經營權，由日本電視台收購，將成為該集團旗下子公司。

吉卜力社長鈴木敏夫與日本電視台會長杉山美邦21日在吉卜力工作室召開記者會共同宣布收購消息，將製作過多部日本動畫大師宮崎駿名作，包括上映中電影「蒼鷺與少年」的吉卜力納入旗下。

日本放送協會《NHK》報導，日本電視台將於10月6日取得股份，正式將「吉卜力工作室」納為子公司。根據表決權，日本電視台將擁有吉卜力工作室42.3%的股份。日本電視台執行董事福田博之將接任吉卜力工作室社長。收購金額尚未公開，但日本電視台表示會在可發布的時機點公布。

日本電視台表示，從1985年在頻道播放宮崎駿執導的電影「風之谷」以來，日本電視台持續透過星期五的長壽電影節目「金曜ROAD SHOW」播放吉卜力工作室的作品。日本電視台除投資製作宮崎駿動畫「魔女宅急便」，也協助三鷹之森吉卜力美術館的成立。

吉卜力工作室製作人鈴木敏夫，也是現任社長鈴木敏夫表示，宮崎駿已經82歲，我也75歲了，一直在思考思考吉卜力的未來該怎麼辦。根據吉卜力公開聲明，宮崎駿兒子宮崎吾朗多次被提名為繼任者，但遭到宮崎駿反對，吾朗本人也堅決拒絕，吾朗表示：「要我一個人扛下吉卜力這重擔實在太艱難了，公司的未來應該交給別人負責。」

鈴木敏夫繼續說，吉卜力現在已是規模相當大的公司，需要借助更多力量來繼續營運下去，由於我們與日本電視台是長期合作夥伴，具有深厚交情，若由他們來管理內部業務是最洽當的，宮崎駿導演也支持這項決定，未來我們將可以繼續專注於我們的動畫製作，而吉卜力工作室也可以如往常般正常運作下去。

日本電視台會長杉山美邦表示，我們一直以來都相當尊重吉卜力工作室的核心價值，未來也將繼續守護這個品牌的堅持，能把擁有世界級優秀作品的吉卜力納為子公司，對日本電視台而言將是一大加分。相信對於世界一流的工作室提供更多支援，將有助提升日本電視集團全體的企業價值，我們將全力支援未來作品，也對宮崎駿導演的新作懷抱巨大期待。

吉卜力的新結構將有8名董事，創業的宮崎駿擔任名譽董事長，製作人鈴木敏夫擔任董事長，宮崎駿長子、動畫導演宮崎吾朗擔任常務董事。

「蒼鷺與少年」是宮崎駿睽違10年再次製作的動畫長片，之所以決定復出，是因為他想告訴自己的孫子，爺爺即將要到另一個世界去了，但為你留下了這部電影。（圖／甲上娛樂）