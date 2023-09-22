確保戰時通訊暢通、可接收政府資訊 台灣數位部演練「災難漫遊」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了提高台灣的數位韌性，數位發展部昨（21）日配合內政部消防署「112年國家防災日大規模震災救災動員演練」活動，與三大電信業者合作進行首次「災難漫遊」演練，一旦發生緊急狀況，民眾可藉跨網漫遊保持通訊。

根據數位部，漫遊是一種商業機制，讓A電信業者的用戶，在特定區域下，得以使用B電信業者的行動通訊服務。「災難漫遊」則是政府為確保一般民眾在重大災難或緊急事件發生時，能夠維持基本通訊服務。只要有任何一家業者的行動網路仍可使用，民眾就可透過該網路進行通訊，獲取正確的政府資訊。

參加演練的三大業者分別為：中華電信、遠傳電信、台灣大哥大。數位部表示，此次「災難漫遊」是小規模演練，在新竹縣體育場區域進行，考量演練地點附近人、車流緊密，為避免使用上的誤解，本次採「手動選網」方式達成跨網漫遊目的，並未實際關閉附近基地台。演練項目包括「對外聯繫報平安」、「即時新聞好收看」，及「避難資訊易搜尋」等。

數位部已規劃2024年至2025年繼續辦理災難漫遊計畫，研析國外跨網漫遊架構，提供國內電信業者啟動災難漫遊機制的SOP及應處建議，強化重大災難時的通訊網路數位韌性。

中央社今年4月時報導，數位部推出了4年期（2024-2027）預算60多億元的「支持數位韌性之跨業者行動網路接取及備援用戶資料庫架構研究及驗證」計畫。數位部韌性建設司司長鄭明宗表示，災難漫遊主要是因應全民防衛動員令啟動時執行，國內電信業者端須做調整，辨識彼此客戶。