台北福華點心坊 主廚巫政翰化身甜點魔術師打造德式下午茶

台北福華大飯店七賢吧繼7月推出的「仲夏果漾英式雙人下午茶」，於10月1日再度以歐洲國家為設計概念，由點心坊的甜點職人巫政翰主廚打造出兼具質感及創意的新主題下午茶套餐「微甜午後，德式風情」，其巧妙地將「德國」元素融入於餐點之中，像是以經典的黑紅黃國旗顏色做為色調裝飾、發揮創意玩轉傳統德式蛋糕等等，讓來訪的賓客體驗一次絕無僅有的微甜午後饗宴。

​七賢吧10月登場的「微甜午後，德式風情」下午茶套餐，是由台北福華點心坊的巫政翰主廚所監製打造。製作甜點二十餘載的巫主廚，擅長觀察生活周遭並融合專業經驗，將之轉化成風格多變的創意甜點。巫主廚提及這次以「德國」為主題的下午茶套餐，即是結合「巧克力」「櫻桃」「酒香」做為主要的味覺元素，發展出10樣口味多變的午茶餐點。

此外，下午茶套餐中甜、鹹點的顏色搭配，更與德國國旗的黑、紅、黃相互呼應，例如：巧克力的「優雅黑」、櫻桃或雪藏乳霜杯上刷色巧克力的「一抹紅」，以及人氣商品的「金黃色」招牌司康。巫主廚將別緻的巧思除了發揮在甜點製作上，也一併顧及到完美的視覺呈現，提升品嚐甜品的食感享受。

​在「微甜午後，德式風情」的甜、鹹點口味設計上，巫主廚發揮創意功力，玩轉經典的德式蛋糕，例如「年輪酸櫻桃蛋糕」，將源自德國的年輪蛋糕搭配櫻桃奶霜，創造出溼潤且充滿果香的甜蜜口感。「古格霍夫蛋糕」發想自經典的古格霍夫蛋糕，巫主廚打破原為皇冠造型的外觀，製成小巧可愛的一口巧克力方磚，咬下時先是品嚐到外層的巧克力脆片，接著是中層的巧克力蛋糕包裏著巧克力甘那許，嗜甜的您不妨拿起特製的楓糖醬滴管動手裝飾蛋糕，滿足視覺與味覺的有趣體驗。

愛吃蘋果派的話，絕對不容錯過「蘋果風韻德式塔」！像是將蘋果派做成分子料理般，巫主廚將蘋果派中原有的蘋果泥及肉桂香氣，拆解成蘋果丁，並加入萊姆酒葡萄做為內餡，妝點上肉桂糖片，再以巧克力塔皮做為容器，將柔和的甜美滋味盛裝其中，細緻的風味令人吮指再三。

不讓甜點專美於前，鹹點表現也令人驚豔。5款精緻鹹點運用了德國結餅乾、德國香腸等，使下午茶套餐概念更聚焦於德國主題。從每一道精心製作的手工小點，展現出台北福華大飯店獨有的細膩待客之道，引領著每位賓客度過充滿德式風情的微醺甜蜜午後。10月1日起至12月30日為止，於七賢吧下午茶時段（14:00~17:00）即能享用「微甜午後，德式風情」雙人下午茶套餐。每套售價1,580元+10%，歡迎預約享用。七賢吧預訂專線 02-2326-7428，更多詳情請上官網查詢：https://bit.ly/44VD21k。

（喝酒不開車，未成年請勿飲酒，台北福華大飯店提倡理性飲酒）