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（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）中央銀行今天(9/21) 舉行第3季理監事會，由於經濟成長不如預期，決議利率「連2凍」，但考量物價可能出現結構性轉變，央行總裁楊金龍大展鷹姿，強調緊縮貨幣政策會維持更長時間。

中央銀行理監事會今天決議不升息，利率「連2凍」，再度下修2023年經濟成長率至1.46%，低於6月預測值1.72%，並估明年經濟成長率為3.08%。

楊金龍表示，通膨緩步回降，明年通膨率可望降至2%以下，加上國內經濟成長不如預期，今、明2年產出缺口皆為負值，理事會認為維持政策利率不變，有助於整體經濟金融穩定發展。

中央銀行理監事會21日決議不升息，利率「連2凍」，並再度下修2023年經濟成長率至1.46%；至於物價方面則預估2023年CPI年增率為2.22%、核心CPI為2.44%。圖為央行總裁楊金龍主持會後記者會並說明相關決策。中央社

因應燃料成本下降趨勢並抑制通膨，經濟部電價費率審議會9月19日決議不調整電價，平均每度維持新台幣3.1154元。圖為台北市區高壓電塔。中央社

美國聯準會甫結束9月利率決策會議，宣布政策利率不變。楊金龍表示，雖然美國聯準會按兵不動，現在利率還是維持在高點，後續存在升息可能，而且可能higher for longer，意味全球貨幣政策維持緊縮。

至於台灣，中央社引述楊金龍表示，明年通膨率可望回降至2%以下，「（利率）是不是higher？要data dependent（視經濟數據而訂），但緊縮for longer」。

楊金龍解釋，這次全體理事一致同意政策利率不變，不過幾位理事特別叮嚀，後續還是得留意通膨風險。

此外，楊金龍指出，過去台灣長期物價維持在1%附近，是low and stable（低且穩定）的水準，但近幾年接連發生美中貿易戰、COVID-19疫情及俄烏戰爭，2021年、2022年通膨率分別達1.97%、2.95%，央行並預估今年通膨率為2.22%，即便明年通膨回落至2%以下，如果物價長期平均水準從1%提高到1.5%，央行仍必須審慎關注。

楊金龍也說，氣候變遷、地緣政治以及全球化的改變，這些因素都將墊高通膨，可能使物價產生結構性改變。

報導稱，考量台灣通膨壓力仍存，楊金龍今天意外展現鷹姿，一改過去語帶保留作風，明確指出若物價走揚、結構發生改變，「利率水準恐怕就要高一點」。

媒體詢問，央行表態緊縮維持較長時間，是否意味明年不太可能降息，楊金龍表示，（降息）除非經濟很差，但他強調，央行注意的是物價穩定，「如果物價高，比以前都高，而且很長，那當然利率就高」。

【利率連2凍】台灣央行放鷹暗示明年不降息 楊金龍：緊縮維持更長時間