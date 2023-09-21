環境「9大限度」6項被打破 地球自我調節能力受創

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）科學家曾提出地球限度理論（planetary boundaries），從九大面向檢視地球的健康狀態。最新研究顯示，人為活動導致六大限度已遭打破，嚴重影響地球自我調節能力，恐帶來無法逆轉的後果。

這九大限度分別是：氣候變遷、生物圈健全性、土地系統變化、淡水使用、氮循環與磷循環、海洋酸化、臭氧消耗、化學污染、空氣汙染。

金融時報報導，德國波茲坦氣候影響研究所（Potsdam Institute for Climate Impact Research）所長羅克斯特倫（Johan Rockström）是28名研究人員之一，他將地球描述成「身體有恙的患者」，而地球命運將取決於九大限度的極限。

研究人員指，一項限度遭打破，並不意味地球就會立即崩毀或出現不可逆的變化，但卻代表韌性降低，人類生活必受衝擊。然而，導致全球均溫較工業化之前上升攝氏1.5度的氣候變遷，卻可能將情況逼到臨界點。

據研究，僅三項限度仍在可「安全運作區」（safe operating zone），即海洋酸化、空氣汙染及臭氧消耗，但海洋與空汙都已迫近了危險邊緣，後者在南海與中國更是已破極限。

不過，科學家表示，九大限度仍有機會復原，如《蒙特婁議定書》（Montreal Protocol）要求減少使用氟氯碳化物後，破裂的臭氧層就逐漸「補了起來」。此外，羅克斯特倫表示，生物多樣性是維持碳循環與水循環的重中之重，最有效的解方，就是讓地球植被恢復至20世紀末的水準，同時終結化石燃料之使用。