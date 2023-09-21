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中秋瘋烤肉恐潛藏氧化風險 醫推多白肉、好油取代烤肉醬、少飲酒等3大健康食材

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 17:29
烤肉活動其實潛藏許多氧化風險，恐導致體內自由基失控，進而誘發身體發炎、病變。（圖／pixabay）

烤肉活動其實潛藏許多氧化風險，恐導致體內自由基失控，進而誘發身體發炎、病變。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）即將迎來口罩解禁後的第一個中秋佳節，不少民眾正開心大採購烤肉用品，準備把過去三年疫情期間失去的「烤回來」。歐瀚文醫師提醒，烤肉活動其實潛藏許多氧化風險，恐導致體內自由基失控，進而誘發身體發炎、病變，甚至是癌症等多種身體危害。因此建議，烤肉之餘也應多攝取十字花科、青花椰苗等具長效抗氧化力的蔬菜，來減輕身體負擔。

氧化究竟是什麼呢？歐瀚文解釋，人體在正常代謝過程會產生活性氧與自由基，不穩定的自由基會損傷細胞組織，進而導致老化、心血管疾病、癌症、免疫功能下降等多種身體問題。舉凡熬夜、精緻飲食等不良生活習慣，或紫外線、電磁波、空汙等外在環境因素，都可能讓體內產生更多不穩定的自由基、加速身體氧化。

而中秋烤肉時民眾最容易中招的「3大氧化危機」，則包含：焦黑烤物潛藏致癌化學物、舉杯暢飲刺激體內自由基和炭火油煙夾雜有害氧化物。

歐瀚文說，烤肉的焦黑物或蛋白質、脂肪、調味品中的糖，遇到高溫會產生隱形毒藥「糖化最終產物(AGEs, Advanced glycation end products)」，刺激並加速身體的氧化作用，恐導致慢性發炎、癌症的發生。至於暢飲過後，酒精進入人體，在肝臟代謝的過程中，會消耗體內的天然抗氧化劑「穀胱甘肽」，進而降低身體對抗發炎的能力，並刺激更多自由基形成，加速身體氧化。

大量濃煙則夾雜多環芳香烴(PAHs)等有害物質，在人體代謝過程中，會導致大量自由基生成，所以接觸高濃度的PAHs恐加速身體氧化，並對呼吸道、皮膚等器官造成氧化損傷。

因此歐瀚文建議民眾烤肉時可以多攝取具抗氧化功能的營養素，如維生素A、C、E或蘿蔔硫素等。其中蘿蔔硫素屬於長效抗氧化劑，可提高體內「抗氧化之母」穀胱甘肽的濃度，其抗氧化力強，但相對較難從飲食中攝取。而十字花科蔬菜中的「三日青花椰苗」含有高濃度「蘿蔔硫素」，以生食方式搭配烤肉食用，更能發揮其抗氧化效果。除此之外，三日青花椰苗也可促進酒精代謝、改善肝臟功能並降低肝臟氧化壓力，是中秋烤肉食材的好選擇之一。

此外，再調整烤肉習慣並搭配抗氧化食材，也能同時享受美食也照顧健康：

  1. 多一點海鮮與白肉、少一點紅肉，搭配抗氧化蔬菜
    建議可選擇海鮮或白肉等低脂肉品並避免過度烹調，減少肉品在高溫下分解、產生有害氧化物的機會。同時，也可多攝取高抗氧力的蔬菜，如花椰菜、菠菜、芥蘭等，其中又以三日青花椰苗含有高濃度的蘿蔔硫素，具長效抗氧化力，可幫助身體平衡氧化壓力。
  2. 以好油、天然調味料取代烤肉醬
    烤肉醬遇高溫加熱容易產生糖化物（AGEs）加速身體發炎。建議可挑選初榨橄欖油、苦茶油等天然好油或大蒜、洋蔥、檸檬等天然調味料來為食材增添風味。
  3. 減少飲酒，或以紅酒、康普茶為主
    建議可選擇康普茶或綠茶等無酒精的飲品來搭配烤物。如果無酒不歡，則可以考慮以紅酒取代啤酒，並在飲酒同時攝取足夠水分稀釋酒精、緩解肝臟負擔。
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