中秋瘋烤肉恐潛藏氧化風險 醫推多白肉、好油取代烤肉醬、少飲酒等3大健康食材

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）即將迎來口罩解禁後的第一個中秋佳節，不少民眾正開心大採購烤肉用品，準備把過去三年疫情期間失去的「烤回來」。歐瀚文醫師提醒，烤肉活動其實潛藏許多氧化風險，恐導致體內自由基失控，進而誘發身體發炎、病變，甚至是癌症等多種身體危害。因此建議，烤肉之餘也應多攝取十字花科、青花椰苗等具長效抗氧化力的蔬菜，來減輕身體負擔。

氧化究竟是什麼呢？歐瀚文解釋，人體在正常代謝過程會產生活性氧與自由基，不穩定的自由基會損傷細胞組織，進而導致老化、心血管疾病、癌症、免疫功能下降等多種身體問題。舉凡熬夜、精緻飲食等不良生活習慣，或紫外線、電磁波、空汙等外在環境因素，都可能讓體內產生更多不穩定的自由基、加速身體氧化。

而中秋烤肉時民眾最容易中招的「3大氧化危機」，則包含：焦黑烤物潛藏致癌化學物、舉杯暢飲刺激體內自由基和炭火油煙夾雜有害氧化物。

歐瀚文說，烤肉的焦黑物或蛋白質、脂肪、調味品中的糖，遇到高溫會產生隱形毒藥「糖化最終產物(AGEs, Advanced glycation end products)」，刺激並加速身體的氧化作用，恐導致慢性發炎、癌症的發生。至於暢飲過後，酒精進入人體，在肝臟代謝的過程中，會消耗體內的天然抗氧化劑「穀胱甘肽」，進而降低身體對抗發炎的能力，並刺激更多自由基形成，加速身體氧化。

大量濃煙則夾雜多環芳香烴(PAHs)等有害物質，在人體代謝過程中，會導致大量自由基生成，所以接觸高濃度的PAHs恐加速身體氧化，並對呼吸道、皮膚等器官造成氧化損傷。

因此歐瀚文建議民眾烤肉時可以多攝取具抗氧化功能的營養素，如維生素A、C、E或蘿蔔硫素等。其中蘿蔔硫素屬於長效抗氧化劑，可提高體內「抗氧化之母」穀胱甘肽的濃度，其抗氧化力強，但相對較難從飲食中攝取。而十字花科蔬菜中的「三日青花椰苗」含有高濃度「蘿蔔硫素」，以生食方式搭配烤肉食用，更能發揮其抗氧化效果。除此之外，三日青花椰苗也可促進酒精代謝、改善肝臟功能並降低肝臟氧化壓力，是中秋烤肉食材的好選擇之一。

此外，再調整烤肉習慣並搭配抗氧化食材，也能同時享受美食也照顧健康：