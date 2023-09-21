產季即將開始　萬里蟹逐漸探頭

位於臺灣富貴角西北方海域，北海岸漁民俗稱「 西北漁場」的萬里蟹開始湧現，這時的萬里蟹蟹黃飽滿、肉質肥美， 是品蟹的好時機，漁業處邀請饕客們趁連假前，到龜吼、 富基及野柳等產地漁港及沿途店家遊玩品蟹一番， 萬里蟹穩定供應中。

產季即將開始，螃蟹來

中華漁業漁船協會會長吳兩成表示，因為這次的海葵颱風走後， 西北漁場轉成東北風，不少萬里蟹開始出沒， 許多捕蟹船主已動身前往西北漁場捕撈萬里蟹， 目前市面上的萬里蟹，都是颱風走後第一批上岸的萬里蟹， 品質相當不錯，產量也很穩定，價格親民， 建議各位饕客可以趁連假前趕快到北海岸遊玩品蟹； 吳兩成亦表示萬里蟹是由花蟹、三點蟹、石蟳所組成， 其中花蟹一年四季都有產出，體型大肉質結實飽滿， 喜氣的顏色更是受到饕客歡迎；而10月後， 三點蟹產量上升成為大宗，其肉質鮮嫩細緻且蟹殼較薄易食用，最後 12月則為蟹肉Q彈、風味濃郁的石蟳，歡迎大家來嚐鮮！

萬里蟹料理各有千秋

萬里蟹料理只有用新鮮活蟹製作而成才能享受到來自大海的美味， 各家餐廳都有屬於自家的「手路菜」， 別具匠心的料理方式為萬里蟹帶來不同風味， 而不同產地也有各自料理特色，龜吼地區以新鮮原味為主， 多為清蒸、快炒、煲類菜色，而石門地區則以避風塘、酥炸、 海鮮羹類等調味豐富的菜色為主，此外， 由萬里螃蟹產銷班經營限定的「野柳假日活蟹市集」， 以強調捕蟹船第一手萬里蟹代客清蒸方式， 帶給民眾最原始的鮮甜海味。

新北市漁業處長簡明雄表示， 目前是北海岸最適合遊玩也是當地漁獲盛產的季節， 建議民眾可以安排一至兩日輕旅行，從淡水漁人碼頭一路玩到石門、 金山及萬里一帶，除了能在產地品嚐最新鮮生猛的萬里蟹， 還能走訪淡水、金山老街、富貴角、地質公園等景點， 歡迎民眾到新北北海岸走走，享受最chill的假日時光。

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2023新北萬里蟹活動小組，電話: 02-82572525分機234 (週一至週五 11:00- 18:00)

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

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