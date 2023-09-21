在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

全球最大型珠寶首飾展覽會(簡稱JGW)於2023年 9月20日至24日在香港會議展覽中心隆重盛大開展，此次為JG W首次邀請新北市技職教育領域於現場展出首創八年一貫珠寶金工專 班成果，該成果結合鶯歌國中、 鶯歌工商及景文科技大學等學校八年一貫培養珠寶金工人才體制， 同時分享新北市技職人才培育政策及推動成果。

教育局表示，首次參與國際型最大珠寶展，現場超過4000家參 展商，產值破億元，能夠獲邀展出， 顯現新北市技職教育在國際舞台的卓越成效。 會場也結合東龍珠鑽石集團共同辦理開幕剪綵儀式， 代表推動珠寶金工人才成果的大躍進。 近年新北市與產官學界攜手致力於深耕珠寶金工教育，首創暢通8年 3個學習階段升學管道，銜接國中、 高中及科技大學課程培育頂尖珠寶人才，未來將持續努力， 讓新北孩子在國際發光發熱。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校科別以設計群為主， 培養學生創造力及藝術領域的才華， 並鼓勵學生勇於嘗試新的藝術領域，透過八年一貫金工班， 結合產官學合作的力量培育許多有潛力的金工專業人才， 此次更首次跨出臺灣到香港參與國際性的展覽， 不僅是對金工班同學努力的肯定，也是技職教育成功的案例。

鶯歌國中校長江明泱表示，在鶯歌國中開設職業試探專班， 讓新北市各國中學生提早接觸， 更是九年級學生挖掘對於金工有興趣的機會， 學生透過修讀國中技藝教育金工課程，即可升讀鶯歌工商美工科， 對金工方面能夠專精學習，未來在產業上發揮所長。

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示， 金工班能夠受邀至香港展覽實屬不易， 跟教育局合作建立傳承師徒制及業界資源， 希望透過經驗傳承及技術交流，培育更多的國際珠寶師， 甚至成為首席珠寶師，也能夠創業， 此次人才培育能促進國家珠寶產業之發展及國際競爭力。

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學表示， 很榮幸代表參加國際珠寶首飾展，是自己求學生涯中重要里程碑， 與國外民眾展示自己的作品很有成就感，如有象徵「自由飛翔」 的鳥類翅膀造形戒指及代表「生生不息」的植物纏繞意象戒指， 都是在八年一貫金工班完成；回想自高一接觸金工藝術時引起興趣， 對於作品中的華麗和細緻更是情有獨鍾，希望八年的專業培養， 未來可以成為有工作室的珠寶設計師。

教育局強調，為了傳遞職人精神， 同時展現新北市在珠寶金工教育領域的獨特優勢和成果， 將繼續培育年輕的珠寶金工人才， 也將持續與鶯歌工商及東龍珠鑽石集團辦理「 新北市國際珠寶精品金工競賽」，擴大辦理國際賽， 推動技職教育國際化，期待能培育未來明星級珠寶設計師。

首度新北八年一貫金工班國際化 受邀至香港參與國際最大珠寶展辦理產官學開幕儀式。(照片來源：新北市教育局提供)

來自澳洲的民眾與鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(右)分享自身於大學教授珠寶設計課。(照片來源：新北市教育局提供)

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(左1)與印度廠商及金工學生交流兩國推動金工經驗。(照片來源：新北市教育局提供)

旅日珠寶設計師稱讚鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(右)作品精緻。(照片來源：新北市教育局提供)

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學與作品合照。(照片來源：新北市教育局提供)