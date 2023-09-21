Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

By 台灣英文新聞
2023/09/21 17:07
新北市政府教育局、東龍珠鑽石集團、臺灣珠寶工業同業公會、鶯歌國中、鶯歌工商代表。(照片來源：新北市教育局提供)

新北市政府教育局、東龍珠鑽石集團、臺灣珠寶工業同業公會、鶯歌國中、鶯歌工商代表。(照片來源：新北市教育局提供)

全球最大型珠寶首飾展覽會(簡稱JGW)於2023年9月20日至24日在香港會議展覽中心隆重盛大開展，此次為JGW首次邀請新北市技職教育領域於現場展出首創八年一貫珠寶金工專班成果，該成果結合鶯歌國中、鶯歌工商及景文科技大學等學校八年一貫培養珠寶金工人才體制，同時分享新北市技職人才培育政策及推動成果。

教育局表示，首次參與國際型最大珠寶展，現場超過4000家參展商，產值破億元，能夠獲邀展出，顯現新北市技職教育在國際舞台的卓越成效。會場也結合東龍珠鑽石集團共同辦理開幕剪綵儀式，代表推動珠寶金工人才成果的大躍進。近年新北市與產官學界攜手致力於深耕珠寶金工教育，首創暢通8年3個學習階段升學管道，銜接國中、高中及科技大學課程培育頂尖珠寶人才，未來將持續努力，讓新北孩子在國際發光發熱。

鶯歌工商校長顏龍源表示，學校科別以設計群為主，培養學生創造力及藝術領域的才華，並鼓勵學生勇於嘗試新的藝術領域，透過八年一貫金工班，結合產官學合作的力量培育許多有潛力的金工專業人才，此次更首次跨出臺灣到香港參與國際性的展覽，不僅是對金工班同學努力的肯定，也是技職教育成功的案例。

鶯歌國中校長江明泱表示，在鶯歌國中開設職業試探專班，讓新北市各國中學生提早接觸，更是九年級學生挖掘對於金工有興趣的機會，學生透過修讀國中技藝教育金工課程，即可升讀鶯歌工商美工科，對金工方面能夠專精學習，未來在產業上發揮所長。

東龍珠鑽石集團執行長張芳榮表示，金工班能夠受邀至香港展覽實屬不易，跟教育局合作建立傳承師徒制及業界資源，希望透過經驗傳承及技術交流，培育更多的國際珠寶師，甚至成為首席珠寶師，也能夠創業，此次人才培育能促進國家珠寶產業之發展及國際競爭力。

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學表示，很榮幸代表參加國際珠寶首飾展，是自己求學生涯中重要里程碑，與國外民眾展示自己的作品很有成就感，如有象徵「自由飛翔」的鳥類翅膀造形戒指及代表「生生不息」的植物纏繞意象戒指，都是在八年一貫金工班完成；回想自高一接觸金工藝術時引起興趣，對於作品中的華麗和細緻更是情有獨鍾，希望八年的專業培養，未來可以成為有工作室的珠寶設計師。

教育局強調，為了傳遞職人精神，同時展現新北市在珠寶金工教育領域的獨特優勢和成果，將繼續培育年輕的珠寶金工人才，也將持續與鶯歌工商及東龍珠鑽石集團辦理「新北市國際珠寶精品金工競賽」，擴大辦理國際賽，推動技職教育國際化，期待能培育未來明星級珠寶設計師。

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

首度新北八年一貫金工班國際化 受邀至香港參與國際最大珠寶展辦理產官學開幕儀式。(照片來源：新北市教育局提供)

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

來自澳洲的民眾與鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(右)分享自身於大學教授珠寶設計課。(照片來源：新北市教育局提供)

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(左1)與印度廠商及金工學生交流兩國推動金工經驗。(照片來源：新北市教育局提供)

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

旅日珠寶設計師稱讚鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學(右)作品精緻。(照片來源：新北市教育局提供)

在國際看見新北！首創八年一貫珠寶金工專班　受邀至香港參與全球最大珠寶展

鶯歌工商美術工藝科三年級黃業源同學與作品合照。(照片來源：新北市教育局提供)

更新時間 : 2023-09-21 21:30 GMT+08:00

最受歡迎

缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛過程
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛過程
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
【台灣進口蛋風暴】農業部殘缺名單僅給三業者　義美：農藥、動物用藥檢驗合格
【台灣進口蛋風暴】農業部殘缺名單僅給三業者　義美：農藥、動物用藥檢驗合格
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【台灣進口蛋爭議】農業部公布進口蛋流向、5402萬顆耗損銷毀 銷毀再花納稅錢逾 2 億元
【台灣進口蛋爭議】農業部公布進口蛋流向、5402萬顆耗損銷毀 銷毀再花納稅錢逾 2 億元