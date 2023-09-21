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響應新北市好日子愛心大平台　新莊5扶輪社捐贈尿布及奶粉

By 台灣英文新聞
2023/09/21 16:58
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

國際扶輪3490地區新北市第三分區新泰扶輪社、新莊扶輪社、新莊東區扶輪社、新莊中央扶輪社及新莊南區扶輪社等5個新莊在地扶輪社，為響應新北市好日子愛心大平台，於21日上午在新莊社福中心共同捐贈嬰幼兒用品、尿布及高營養價值等民生物資一批，希望補充新泰地區經濟弱勢家庭的生活所需，讓孩子能得到更妥善的照顧。

新泰扶輪社長夏全宗表示，新莊地區新泰等5扶輪社長期熱心公益，多次與新北市消防局、社會局合作，於2016年及2020年捐贈惜食分享車，供載送惜食物資；2019年也捐贈學童國語字典與嬰幼兒尿布。自2019年起每年均聯合新莊地區5個在地扶輪社捐贈奶粉、尿布及高營養價值的物資予弱勢家庭。

社會局長李美珍表示，新莊因工商業發達，吸引外來人口移入，在新興繁榮的背後，也存在許多底層、經濟弱勢的家庭，有些家戶為了節省生活開銷，減少尿布更換的頻率，甚至稀釋奶粉，恐造成幼兒濕疹、營養不良等，加上高房價或高房租的壓力，讓許多家庭落入生活困難。

李美珍說，移居家庭除了面臨城市生活適應問題，也因親友支持系統薄弱，在新生兒照顧的壓力更顯沉重，新莊社福中心每年提供將近1000戶次家庭尿布及奶粉，以減輕家庭經濟負擔。感謝5個新莊在地扶輪社的善心，一同守護轄區內的幼苗。

更新時間 : 2023-09-21 21:29 GMT+08:00

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