響應新北市好日子愛心大平台　新莊5扶輪社捐贈尿布及奶粉

國際扶輪3490地區新北市第三分區新泰扶輪社、 新莊扶輪社、新莊東區扶輪社、 新莊中央扶輪社及新莊南區扶輪社等5個新莊在地扶輪社， 為響應新北市好日子愛心大平台， 於21日上午在新莊社福中心共同捐贈嬰幼兒用品、 尿布及高營養價值等民生物資一批， 希望補充新泰地區經濟弱勢家庭的生活所需， 讓孩子能得到更妥善的照顧。

新泰扶輪社長夏全宗表示，新莊地區新泰等5扶輪社長期熱心公益， 多次與新北市消防局、社會局合作， 於2016年及2020年捐贈惜食分享車，供載送惜食物資； 2019年也捐贈學童國語字典與嬰幼兒尿布。 自2019年起每年均聯合新莊地區5個在地扶輪社捐贈奶粉、 尿布及高營養價值的物資予弱勢家庭。

社會局長李美珍表示，新莊因工商業發達，吸引外來人口移入， 在新興繁榮的背後，也存在許多底層、經濟弱勢的家庭， 有些家戶為了節省生活開銷，減少尿布更換的頻率，甚至稀釋奶粉， 恐造成幼兒濕疹、營養不良等，加上高房價或高房租的壓力， 讓許多家庭落入生活困難。

李美珍說，移居家庭除了面臨城市生活適應問題， 也因親友支持系統薄弱，在新生兒照顧的壓力更顯沉重， 新莊社福中心每年提供將近1000戶次家庭尿布及奶粉， 以減輕家庭經濟負擔。感謝5個新莊在地扶輪社的善心， 一同守護轄區內的幼苗。