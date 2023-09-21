Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

漫遊台灣采竹之鄉　探索台南龍崎特殊地貌地質之美

台南觀旅局：來龍崎一定要到「虎形山公園」，虎形山以其如猛虎雄踞的地貌而聞名，8.8公頃的園區內望龍吊橋絕對是最引人注目的焦點之一

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 16:35
牛埔農塘。(照片由台南市政府提供)

牛埔農塘。(照片由台南市政府提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中秋連假即到來，台南市政府今(21)日表示，近年聲名大噪的「龍崎光節-空山祭」舉辦的地點位於「崎頂」的「虎形山公園」，而在龍船、牛埔、石嘈等地區因泥岩遍佈，經過長年累月的沖刷與侵蝕，形成獨樹一幟的自然景觀，該府提醒喜愛特殊地質、地貌的民眾，不妨利用周休2日，到龍崎探索地質之美。

台南市長黃偉哲表示，「龍崎」位於臺南市的東南端，地名來源有一說是取其境內較大的聚落「龍船」及「崎頂」首字而得，龍崎雖然是臺南人口最少的行政區，但因有特殊的沙質土壤，種植竹筍及鳳梨別有風味，受許多人喜愛；曾是全省竹藤家具主要供應處的龍崎，竹林遍山野，竹林在四季裡呈現彩色變化景觀，讓它有「采竹之鄉」的美名，2018年開始舉辦被網友譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節－空山祭」，更進一步的提升了龍崎知名度，2021年更榮獲台灣城鎮品牌綠色環境永續獎，極具特色龍崎，等著各地的朋友前來發掘。

觀光旅遊局長林國華表示，來龍崎一定要到「虎形山公園」，虎形山以其如猛虎雄踞的地貌而聞名，8.8公頃的園區內望龍吊橋絕對是最引人注目的焦點之一，也是目前正舉辦中的「臺南愛之橋」活動的愛之橋之一，為了響應活動主題，特別給這座吊橋起了浪漫的別稱「呢喃橋」，因為漫步在吊橋上，可以感受到風在竹林裡流動，彷彿情人呢喃的情話，俯瞰橋下深谷和對面的峭壁，讓人驚豔，也讓情侶們更加緊緊相依。

走出園區還可至「崎頂老街」感受舊街區的聚落氛圍，至四樓高的瞭望台遠眺四周美景；另外一處不能錯過的景點是「牛埔農塘」，除了風景秀麗，有著名的夢幻湖、水中涼亭、森林步道等美景外，更設置了牛埔泥岩教學園區作為水土保持生態工法的示範基地，絕對是個老少咸宜，寓教於樂的好地方。

此外，龍崎還有許多景點可選擇，例如與宗教相關，供奉清水祖師的「龍崎清水宮」，前殿供奉主神文衡聖帝、後殿恭奉普陀山觀音佛袓的「龍崎文衡殿」，喜歡登山健行的朋友可以選擇「龍船窩登山步道」，眺望遼闊的草山月世界視野。

觀光旅遊局提醒，「浪漫七夕鎖住愛情-臺南愛之橋」活動至10月15日截止，民眾可趁著秋高氣爽的時節，一起結伴出遊。

漫遊台灣采竹之鄉　探索台南龍崎特殊地貌地質之美

龍崎文衡殿。(照片來源：台南市政府提供)

漫遊台灣采竹之鄉　探索台南龍崎特殊地貌地質之美

龍崎文衡殿義德館。(照片來源：台南市政府提供)
台南市政府
中秋
觀光旅遊
龍崎
台南
龍崎光節
空山祭
虎形山公園
泥岩

相關新聞

大人系微醺！2023台灣5大中秋特色甜點開箱影片　Ce La Vie聯名專屬歌單賞月首選
大人系微醺！2023台灣5大中秋特色甜點開箱影片　Ce La Vie聯名專屬歌單賞月首選
2023/09/19 17:19
吃起來！台灣肯德基7吋原味大蛋撻回來囉！55間門市限時3天獨賣中秋禮盒
吃起來！台灣肯德基7吋原味大蛋撻回來囉！55間門市限時3天獨賣中秋禮盒
2023/09/19 09:58
〈時評〉國際經貿區域化不利台灣外銷 力推觀光係一解方
〈時評〉國際經貿區域化不利台灣外銷 力推觀光係一解方
2023/09/17 11:28
台北艾麗酒店「香聚來義串」品嚐地中海風味炭烤串燒　加購再享清涼啤酒暢飲
台北艾麗酒店「香聚來義串」品嚐地中海風味炭烤串燒　加購再享清涼啤酒暢飲
2023/09/13 20:32
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023/09/12 20:26

更新時間 : 2023-09-21 21:29 GMT+08:00

最受歡迎

缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
缺鈣不用喝牛奶！美國營養師帶你認識植物性鈣質 蔬菜之王的鈣含量比牛奶多
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
【更新】台灣新北瑞芳11登山客遭虎頭蜂螫傷•其中2人不治　醫師: 9月是旺季•被螫勿揉搓
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
2023國慶煙火9/18搶先試放 台中中央公園5大最佳觀賞點曝光
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
【中秋節禮盒】寒舍集團三款必收月餅　全新口味金沙斑蘭、榛果花生桃山月餅
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛過程
廠商最後一刻抽手 黃曙光揭台灣自建潛艦艱辛過程
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
北台灣「新店裕隆城」今試營運•9/28正式開幕　亞洲最大誠品進駐•為當地商圈注入活水
【台灣進口蛋風暴】農業部殘缺名單僅給三業者　義美：農藥、動物用藥檢驗合格
【台灣進口蛋風暴】農業部殘缺名單僅給三業者　義美：農藥、動物用藥檢驗合格
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
2023台灣國慶晚會 10/8空軍台南基地登場 破天荒演唱表演加戰機展示
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【台灣進口蛋爭議】農業部公布進口蛋流向、5402萬顆耗損銷毀 銷毀再花納稅錢逾 2 億元
【台灣進口蛋爭議】農業部公布進口蛋流向、5402萬顆耗損銷毀 銷毀再花納稅錢逾 2 億元