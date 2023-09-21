漫遊台灣采竹之鄉　探索台南龍崎特殊地貌地質之美

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中秋連假即到來，台南市政府今(21)日表示，近年聲名大噪的「龍崎光節-空山祭」舉辦的地點位於「崎頂」的「虎形山公園」，而在龍船、牛埔、石嘈等地區因泥岩遍佈，經過長年累月的沖刷與侵蝕，形成獨樹一幟的自然景觀，該府提醒喜愛特殊地質、地貌的民眾，不妨利用周休2日，到龍崎探索地質之美。

台南市長黃偉哲表示，「龍崎」位於臺南市的東南端，地名來源有一說是取其境內較大的聚落「龍船」及「崎頂」首字而得，龍崎雖然是臺南人口最少的行政區，但因有特殊的沙質土壤，種植竹筍及鳳梨別有風味，受許多人喜愛；曾是全省竹藤家具主要供應處的龍崎，竹林遍山野，竹林在四季裡呈現彩色變化景觀，讓它有「采竹之鄉」的美名，2018年開始舉辦被網友譽為全國最美山林燈節的「龍崎光節－空山祭」，更進一步的提升了龍崎知名度，2021年更榮獲台灣城鎮品牌綠色環境永續獎，極具特色龍崎，等著各地的朋友前來發掘。

觀光旅遊局長林國華表示，來龍崎一定要到「虎形山公園」，虎形山以其如猛虎雄踞的地貌而聞名，8.8公頃的園區內望龍吊橋絕對是最引人注目的焦點之一，也是目前正舉辦中的「臺南愛之橋」活動的愛之橋之一，為了響應活動主題，特別給這座吊橋起了浪漫的別稱「呢喃橋」，因為漫步在吊橋上，可以感受到風在竹林裡流動，彷彿情人呢喃的情話，俯瞰橋下深谷和對面的峭壁，讓人驚豔，也讓情侶們更加緊緊相依。

走出園區還可至「崎頂老街」感受舊街區的聚落氛圍，至四樓高的瞭望台遠眺四周美景；另外一處不能錯過的景點是「牛埔農塘」，除了風景秀麗，有著名的夢幻湖、水中涼亭、森林步道等美景外，更設置了牛埔泥岩教學園區作為水土保持生態工法的示範基地，絕對是個老少咸宜，寓教於樂的好地方。

此外，龍崎還有許多景點可選擇，例如與宗教相關，供奉清水祖師的「龍崎清水宮」，前殿供奉主神文衡聖帝、後殿恭奉普陀山觀音佛袓的「龍崎文衡殿」，喜歡登山健行的朋友可以選擇「龍船窩登山步道」，眺望遼闊的草山月世界視野。

觀光旅遊局提醒，「浪漫七夕鎖住愛情-臺南愛之橋」活動至10月15日截止，民眾可趁著秋高氣爽的時節，一起結伴出遊。

龍崎文衡殿。(照片來源：台南市政府提供)

龍崎文衡殿義德館。(照片來源：台南市政府提供)