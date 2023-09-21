汽水、糖果等超加工食品好吃又方便 研究：攝入過多將增加抑鬱症風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）汽水、泡麵、零食、冷凍食品、微波即食食品等，這些既美味又方便的超加工食品，除了額外添加防腐劑、抗氧化劑、甜味劑等食品添加物，會提高癌症、糖尿病和肥胖風險外，據國外最新研究顯示，還會增加罹患抑鬱症的風險。

麻省總醫院 (Massachusetts General Hospital)和哈佛醫學院 (Harvard Medical School)的研究人員檢視了美國最大的女性長期健康研究數據資料，從中追蹤32,000 名中年女性的健康狀況，年齡介於42 歲至62 歲，追蹤時間從2003 年到 2017 年，每4年透過問卷調查評估參與者的飲食情況，並根據她們攝入的超加工食品分量將她們分為五組。

結果發現，與每天攝入少於4份超加工食品的女性相比，攝入9份（以上）者罹患憂鬱症的風險增加49%。此外，與那些每天固定攝入超加工食品的人相比，每天減少3份（以上）者罹患憂鬱症的風險相對較低。該研究於本週三（9/20）刊登於美國醫學協會出版的月度開放醫學期刊《JAMA Network Open》。

研究作者說明，憂鬱症是一種複雜的疾病，科學家尚無法完全明白其發病機制。不少研究證明，不同社交情況、心理狀況、遺傳、生活經歷，甚至一個人的睡眠時間和健康狀況與憂鬱症發病風險息息相關。上述研究結果則證明，攝取過多的超加工食品，特別是含有人工甜味劑的食品，較容易有不健康的心理症狀，例如憂鬱、焦慮等。

至於哪些飲食有利於「穩定情緒」呢？營養師高敏敏曾在臉書上發文建議，缺乏時陽光維生素D會焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽；色氨酸是製造快樂賀爾蒙血清素，可改善大腦壓力，牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

維生素B群是維持神經系統運作，可以透過全穀類、肉類、深色蔬菜來補充；Omega3脂肪酸可減緩憂鬱、延緩腦部退化，而深海魚如鯖魚、秋刀魚、鮭魚、沙丁魚、藻油、亞麻仁油中也有豐富的Omega-3脂肪酸。

最後，高敏敏強調，有憂鬱症的朋友少吃甜點、炸物、加工品，雖然吃完會覺得很療癒，但研究證明，長期攝入這些食物，仍會繼續增加憂鬱症的機率。