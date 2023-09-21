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【產業訊息】台灣陽明海運：第4季運價不容樂觀 觀察歐美感恩節、耶誕節買氣

陽明海運昨(20日) 召開線上法人說明會指出，第3季歐美航線運價雖有反彈，但中國十一長假出貨潮不如預期，運價向下，亞洲區間因供需失衡致運價修正。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 15:15
(原圖: 陽明海運官網; TN後製) 

(原圖: 陽明海運官網; TN後製) 

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）陽明海運昨(20日) 召開線上法人說明會，陽明表示，今年第3季傳統旺季貨量雖較上半年成長，但歐美航線沒有過去暢旺，仍受歐美經濟不振影響；後續要觀察感恩節、耶誕節銷售狀況，由於第4季是傳統淡季，運價走勢仍不容樂觀。

陽明8月營收新台幣122.37億元，受惠美國線貨量增加及運價上漲，月增6.82%，仍較去年同期減少65.13%；累計前8月營收956.93億元，較去年同期減少66.77%。

觀察運價走勢，陽明表示，第3季歐美航線雖有反彈，但中國十一長假出貨潮不如預期，運價向下，亞洲區間因供需失衡致運價修正；隨著第4季進入歐美傳統淡季，運價走勢不容樂觀，仍要觀察市場供需狀況。

針對美國線長約部分，陽明表示，目前美國線長約價較現貨價低，但由於現貨價起伏較大，長約價是看長期貢獻，因此整體來看，長約價平均表現有達到公司預期，並接近損益平衡。

展望後市，陽明表示，今年第3季與上半年相比，貨量有成長，但歐美航線沒有過去暢旺，主因是歐美經濟受外部環境影響，需求尚未完全恢復；後續要觀察歐美感恩節、耶誕節銷售狀況。若買氣轉佳，預期可加快去化庫存，縮短歐美淡季；近洋線則受中國經濟影響下滑，後市有待觀察。

陽明截至今年9月，船隊總運能為93艘、70.5萬TEU（20呎櫃）。針對船隊安排，陽明表示，下一波新船交付潮將落在2026年，觀察同盟航商明年將陸續迎來新船，因此陽明2024年運力及航線布局將不會有大變化，主要側重在補足各航線不足的船舶及掌控船期變化。

陽明5月底宣布向韓國HD現代重工下訂5艘1萬5500 TEU的LNG雙燃料貨櫃輪，法人詢問為何不選擇建造甲醇雙燃料船。中央社9/20引述陽明表示，LNG仍是航商布局新船舶的重要選項，且燃料取得、技術能見度高，是作為過渡階段的最佳方案；另陽明已有44艘船舶已裝設脫硫塔，占整體船隊47%。

由於巴拿馬運河因乾旱問題，當局宣布維持船舶通行限制措施1年，陽明表示，貨櫃輪在巴拿馬運河有預約制度，因此對船期影響不大。

其他產業訊息方面，中央社9/21引述研調機構集邦科技調查，9月下旬電視、顯示器面板各尺寸價格與9月上旬相同，部分筆記型電腦面板價格小幅上揚。

汽車傳動系統製造廠和大啟動投資美國新墨西哥州廠，預計2025年第2季量產，首條產線訂單已全滿，規劃再擴產，第一階段前後期投資規模約30億元，在新墨西哥州廠布局3條產線，目標2027年開始獲利。

法人表示，美國聯準會Fed 9/20 雖然如市場預期維持利率不變，但為持續對抗通膨，多數官員預期今年還會升息1碼（0.25個百分點）
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