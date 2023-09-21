美國聯準會「鷹式暫停」升息•美台股市收跌　法人：股債兼備、回歸基本面

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）聯準會如預期於9月利率會議維持基準利率不變，會後聲明表示保留額外政策緊縮可能是適當的，對前瞻指引維持鷹派。法人表示，只要美股守穩8月低點，後市將回歸基本面表現，可以股債兼備因應。

美股主要指數20日收跌。台股走勢連帶受到影響，失守16494點半年線，今天(21日) 跌218.08點，收在16316.67點，成交值新台幣2772.4億元。

聯準會如市場預期將基準利率維持在5.25%至5.5%區間，根據CNN報導，此為22年來最高水平。累計自2022年3月開始啟動緊縮政策以來，共升息11次，幅度21碼。

保德信投信表示，這是美國今年第2度維持利率不變，不過，利率點陣圖顯示年底前可能再升1碼，「鷹式暫停」(Hawkish Pause) 使美股在利率決策公布後紛紛下跌，美國10年期公債殖利率則向上來到4.407%。

保德信市場策略團隊主管葉家榮表示，雖然FOMC (Federal Open Market Committee) 會議後市場走跌，不過只要美股守穩8月低點，後市將回歸基本面表現，建議投資配置應「股債兼備」。

股市方面，中央社引述葉家榮說，他相對看好成熟市場，尤其美國強勁的基本面使企業獲利展望上調，其中醫療產業及新供應鏈更具題材優勢；新興市場較為分歧，台股預料資金輪動後將重回AI產業。

富達投資策略對於資產配置，短期給予審慎投資評等，對於股市，富達投資認為，相對看好新興股市展望；對於信用債，看好全球優質債券。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，美國公債殖利率由8月高點回落，在聯準會確認未來是否進一步升息前，殖利率可能在相對高檔整理。