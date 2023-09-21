歲末歡聚 台北遠東香格里拉推尾牙春酒宴

即將進入歲末尾牙旺季，台北遠東香格里拉餐廳與宴會廳皆推出深受企業團體青睞的超值尾牙特惠專案。餐廳包含香宮粵菜餐廳及上海醉月樓中式尾牙桌菜23,888元起，每桌10人含果汁飲品與特選紅酒兩瓶，遠東Café自助餐平日及週末20人以上歡聚享8折優惠再享紅酒兩瓶，每多10人加贈一瓶紅酒。宴會廳不僅有專屬空間及專業舞台視聽設備，還提供豐富多樣的中式桌菜或中西式自助餐選擇，席間再享果汁、紅酒及啤酒無限暢飲，2023年11月30日前簽約付訂金，享早鳥優惠免一成服務費。宴會廳訂席5桌以上再享加碼好禮，包含遠東Café自助餐劵和尊榮客房住宿 (價值24,000元)等，可供尾牙春酒抽獎使用。餐廳訂位專線 (02)7711-2080，宴會訂席洽宴會暨會議部(02)2378-8888 轉分機 6024。

中餐廳包廂與自助餐廳 歲末小型尾牙團聚訂位夯

台北遠東香格里拉館內兩家中餐廳，香宮粵菜餐廳及上海醉月樓皆擁有多間包廂，是舉辦小型尾牙團聚的好去處。中式桌菜每桌10人，皆包含果汁飲品及特選紅酒兩瓶，香宮每桌28,888元至33,888元，推薦菜色例如香宮招牌片皮鴨、滋補養生的黃金蟲草花乾螺燉30頭清水花膠雞湯、香氣四溢的黑松露蘆筍爆美國牛翼板、口感獨特的羊肚菌雲耳珍珠龍膽石斑、鮮香誘人的X.O.醬爆澳洲海虎蝦、滋味十足的松茸淮山花膠燉菜膽雞湯等粵式美饌。

而位於39樓的上海醉月樓，多間典雅包廂還可盡攬高樓城市美景，每桌十人可選擇23,888元、28,888元及30,888元三種菜單，推薦佳餚包含經典滬江佛跳牆盅、香辣惹味的X.O醬干貝拚金沙蝦、鮮嫩多汁的蝦籽蔥燒大烏參、清甜醇厚的醬汁蒸海石斑等滬式好味道，不論是家庭聚會、公司宴請或是歲末聚餐，精緻佳餚與細膩服務，絕對讓賓主盡歡。

澎派自助餐亦是深受國人喜愛的年節聚餐與尾牙春酒選擇，遠東Café自助餐平日及週末20人以上歡聚享8折優惠再享紅酒兩瓶，每多10人再加贈一瓶紅酒。十大主題餐檯擁有豐富多變的百款各國美味佳餚，以開放式廚房展演充滿用餐食趣，多年來深受饕客們好評。炭烤餐檯採用西班牙頂級Josper Grill烤爐與龍眼木炭完美結合，呈現無可比擬的海陸炭烤風味。海鮮愛好者在海鮮餐檯可以盡享當季現流海味珍品，而日式餐檯則有各式現點現切生魚片、現做握壽司、天婦羅等和風美食，還有鐵板現煎料理、麵點區手工拉麵、中式熱炒、經典港式燒臘蒸點、現做印度烤餅搭配多樣香濃口感的南洋風味咖哩，到琳瑯滿目的繽紛甜點冰淇淋區，每一個主題餐檯的食材選料與烹調呈現都悉心打造，只為提供最優質的用餐體驗，寰宇美食搭配無限暢飲的各式精選飲品與啤酒，非常適合歲末團聚同樂。

宴會廳超值尾牙春酒特惠

台北遠東香格里拉擁有十多間全新改裝的宴會廳，可依人數需求舉辦3至30桌各式慶祝活動。中式桌菜每桌10人，3桌即可開桌，週日至週二每桌18,500元起，週三、週四及週六每桌22,500元起，週五每桌24,800元起。精選11道精緻中式佳餚，包括滿溢鹹香的櫻花蝦蒸臘味糯米飯、皮脆多汁的鳳凰乳香脆皮嫩金雞、海陸完美呼應的蟲草雲耳與珍珠大石斑、鮮甜干貝與脆嫩時蔬混搭的X.O.醬舞時蔬蘭花蚌與干貝、香濃的南洋風咖哩焗大明蝦等，道道美味精采，令人回味無窮。每桌果汁無限暢飲並加贈特選紅酒兩瓶，每桌另加980元可享台灣啤酒3小時無限暢飲或1,980元可享特選紅酒3小時無限暢飲。

如果喜歡豐富多樣的中西式自助餐，團體40人以上可選擇週日至週二每位1,850元起，週三、週四及週六每位2,250元起，週五每位2,480元。精選多國菜色從繽紛的前菜、濃郁的湯品、香氣四溢的炭烤、精緻的主食及甜點等。每人加購350元可享綜合海鮮盤或600元可享日式生魚片及握壽司。不僅免費提供舞台、基本燈光及音響設備、單槍投影設備、摸彩箱、桌上佈置及派對玩具等，更提供當日免費停車服務，宴會廳專屬空間非常適合與同事盡情同歡。

另有更多加碼好禮，超值省荷包，當作抽獎贈禮又體面，包含訂席5桌以上贈送6F遠東Café下午茶兩客 (價值2,596元)、訂席10桌以上贈送台北遠東香格里拉餐飲消費抵用金 (價值3,600元)、訂席15桌以上贈送6F遠東Café午餐或晚餐四客 (價值7,832元)、訂席25桌以上贈送尊榮客房住宿券及二客豐盛自助早餐 (價值24,712元)。訂席2樓香格里拉宴會廳18桌以上，可享優惠價30,000元使用270吋螢幕 (原價150,000元)；訂席3樓消費遠東宴會廳28桌以上，可享優惠價50,000元使用350吋螢幕 (原價250,000元)。凡於2023年11月30日前簽約付訂享免一成服務費之早鳥優惠。

台北遠東香格里拉行銷公關總監吳佳穎表示，「飯店觀察到許多企業於疫後復辦尾牙春酒活動需求大增，去年第四季至今年第一季的宴會廳訂席與2019年疫情前相比已倍數成長，部份因企業行程與宴會廳場次關係還延長春酒優惠至五月底，今年第四季宴會廳訂席依舊相當熱絡，預估宴會營收年成長約20%，主因是飯店有十多間全新改裝並備有現代聲光設備的宴會廳，專業的國際廚藝與宴會團隊，可依各企業團體需求量身打造尾牙春酒聚會，而餐廳也有獨立包廂，可容納1-4桌的小型聚會，也是許多舉辦私人聚會的熱門場地。」