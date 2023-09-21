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北韓核試驗場汙染水源　脫北者證實多人遭輻射罹病

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/09/21 13:46
北韓人民於政權創立75周年之際，至金日成像前獻花（圖／KCNA via 路透社）

北韓人民於政權創立75周年之際，至金日成像前獻花（圖／KCNA via 路透社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓於昨（21）日舉辦第20屆「北韓自由週」，邀請到了幾位脫北者出席，他們曾住在蓋有豐溪里核試驗場的吉州郡，分享核試驗場對居民所帶來的傷害。

一名在2011年進入南韓的脫北者金順福（音譯）說，在核試驗廠建成、軍人設置護欄並管制前，豐溪里是個山明水秀的鄉村，但現在再也看不到了。

金順福說，「不知道從何時開始，罹患風濕性關節炎的人增加，結核病、皮膚炎的患者也增加」，「除此之外，病情診斷還不明確的人們，當地人們都傳說是中邪，要去找巫師寫符咒」。

2013年北韓進行第3次核試時，居住在吉州郡的李英蘭（音譯）說，他在脫北進入南韓後，才知道核試驗會對人體產生負面影響。

李英蘭證實，吉州郡的居民都將豐溪里流下來的水當作飲用水，所以說大部分的人都受輻射影響了也不為過。在核試驗後，人們一個個被醫院診斷肺結核，不到4年就病逝了。

在這之中，李英蘭的兒子也是罹患結核病的其中之一。李英蘭為了讓兒子到平壤醫院接受治療，從中國寄錢回去給兒子，但北韓當局卻下令「禁止讓吉州郡患者踏入平壤一步」，因此也沒能好好接受治療。

北韓自由週準備委員會透露，這是第一次有吉州郡的脫北者公開證實北韓核試驗的受害情況。

韓聯社報導，北韓人權團體「轉型正義工作組」在今年2月發布一份報告書，主題為「朝鮮（北韓）豐溪里核試驗場放射性物質的地下水污染危險和影響」，報告中主張，核試驗場流出的放射性物質可能透過地下水擴散，影響附近數十萬個居民。

北韓人全國際合作大使李信和指出，現在只有北韓核計畫和飛彈發射備受關注，但北韓令人感嘆的人權狀況也同樣重要，特別是豐溪里核試驗場放射性物質外洩危及附近居民一事。
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